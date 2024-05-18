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Во сколько белорусам обойдутся свежие ягоды к обеду?

  • 18.05.2024, 17:24
Во сколько белорусам обойдутся свежие ягоды к обеду?

Цены пока не радуют.

На прилавках замечена первая белорусская клубника, есть и садовая земляника. До лета почти две недели, а собрать ягодно-фруктовый обед можно уже сейчас, правда, это обойдется недешево. «Онлайнер» посмотрел, почем сейчас ягоды.

Первая клубника 2024 года приехала из Бреста и Воложинского района. Цены в диапазоне от 11,50 до 15,90 рубля.

В супермаркете Green нашлась белорусская садовая земляника, килограмм стоит почти 40 рублей. Справа на фото белорусская клубника по 29,99 рубля за кило.

Голубика и более привычные для середины лета абрикосы на Комаровке тоже есть. Кило голубики обойдется в 59—65 рублей.

Абрикосы стоят от 9,90 до 24,90 рубля.

Можно купить и черешню: килограмм за 25 рублей (Узбекистан) или за 85 рублей (Испания).

Если купить на обед по полкило клубники, голубики, черешни и персиков, придется потратить 50—100 рублей.

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