Украинские пограничники в Волчанске дали бой вражеской ДРГ 18.05.2024, 17:12

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Россияне притворялись бойцами смежного подразделения.

В Волчанске в Харьковской области, за который ведутся бои, украинские пограничники дали бой вражеской разведывательно-диверсионной группе. Оккупанты притворялись бойцами смежного подразделения ВСУ.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, хотя россияне притворялись бойцами смежного подразделения, их разоблачили и остановили, после чего враг начал брать пограничников в окружение. Однако украинским бойцам удалось выйти и переместиться на запасную позицию.

«В бою пограничники «Фрозен» и «Водила» получили акубаротравмы, «Водилу» также посекло осколками. Защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции. Впоследствии обоих эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою», - отметили в Госпогранслужбе.