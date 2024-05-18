Маскарад Путина 1 18.05.2024, 17:29

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Что он привозил в Китай и каких соглашений хочет.

Двухдневный государственный визит российского лидера в Китай 16–17 мая показал, чем РФ старается быть полезной Китаю и что российское руководство за это хочет получить, пишет для zn.ua заведующий отделом украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак.

Императорский прием, топинамбуры и остров Хейсяцзи-Дао

Визит Владимира Путина в Поднебесную состоялся после серии интенсивных переговоров Китая с США и европейского турне китайского лидера. На пути из Венгрии в Пекин Си Цзиньпин не стал останавливаться в Москве, где после инаугурации Путин обновлял свою вертикаль власти. Вместо этого Си пригласил Путина в Китай.

Протокол визита должен был максимально понравиться российскому правителю. Были официальные и неформальные встречи в Пекине с Си Цзиньпином, премьером государственного совета Ли Цяном, заместителем председателя Китая Хань Чженом, участие в межрегиональном китайско-российском форуме в Харбине, общение с прессой, студентами, возложение цветов и зажигание свечей в православном храме.

Можно было бы сказать, что Путина в Китае встречали по-особому. Но нет, такая же по насыщенности и масштабу программа по личному приглашению Си Цзиньпина была в прошлом декабре для переназначенного в мае этого года российского премьера Михаила Мишустина. Визит Путина был даже более скромным. Если Мишустин приезжал во главе огромной делегации членов правительства, руководителей государственных корпораций, бизнесменов и региональных лидеров, то Путин привез в Китай старого и нового министров обороны РФ.

Официальный результат — перечень подписанных документов — не впечатляет. Кроме общей декларации с привычными словами о безграничной дружбе, которая идет первым номером, вторым идет соглашение о трансграничной заповедной зоне «больших кошек», третьим — протокол о фитосанитарном контроле над поставкой топинамбура.

Всего в списке 12 документов, из которых геополитический вес имеет разве что документ номер 5 — «Единая концепция развития острова Большой Уссурийский (Хейсяцзи-Дао)». В советское время на этом спорном с Китаем острове на Амуре возле Хабаровска была дачная зона жителей города. Путин в 2008 году уступил половину острова Китаю. Но вопрос не был закрыт, и вот теперь Пекин добился совместного владения всем островом.

Преобразование острова Большой Уссурийский в Хейсяцзи-Дао могло быть основной для Китая добавленной стоимостью визита Путина.

Дары Путина

Накануне визита в Китай российский лидер собирал совещания руководителей военных округов и администраторов оборонно-промышленного комплекса. Цель — объяснить причины смены министра обороны. Смысл объяснения, как его можно было услышать из открытой для печати части совещаний, — рационально распорядиться сверхвысокими расходами на оборону и безопасность. Путин сказал, что эти расходы в РФ составляют 8,7% ВВП, и они сопоставимы, хотя и ниже советских расходов на те же цели в 13%.

Но эта же магическая цифра разрушила бывший СССР. Запас прочности РФ может оказаться значительно ниже. В силовых структурах РФ — вооруженных силах, МВД, Росгвардии и ФСБ — не меньше 4 миллионов человек, а, скорее, значительно больше. Кроме того, в РФ около 2,5 миллиона чиновников всех уровней. Работают в РФ примерно 75 миллионов. То есть до 10% экономически активного населения обеспечивают вертикаль путинской власти и питаются с «коммерсов» и «терпил». Изолированная экономика этого бы не выдержала.

До 10% ВВП и до 10% работающего населения Путин жертвует на построение «справедливого многополярного мира», что было программой первых сроков Си Цзиньпина. Сейчас идеология Китая склоняется к новой биполярной конкуренции с США.

Соответственно основные переговорные усилия Китая направлены на Запад. Но РФ не сможет устоять с таким сумасшедшим изъятием ресурсов и людей из экономики, если Китай эту жертву не примет и экономическую опору не предоставит.

Острова Хейсяцзи-Дао мало для продолжения развития «справедливого многополярного мира». У РФ есть для Китая некоторые технологические наработки. Они касаются ядерных реакторов для подводных лодок, противоспутникового оружия, противоракетной обороны. Частично Путин об этом упоминал во время общения с журналистами.

РФ может предложить Китаю услуги «геополитического тарана». Незадолго до переговоров в Париже Си Цзиньпина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в которых решалась судьба импорта Китаем «Аэробусов» и экспорта китайских электромобилей в Европу, российские наемники лишили атомную промышленность Франции доступа к урановым ископаемым Нигера.

Во время европейского турне Си Москва организовала российско-белорусские учения нестратегических ядерных сил, одной из целей которых было повлиять на планы разворачивания американских ракет промежуточной дальности в Тихоокеанском регионе. Непосредственно перед визитом Путина в Китай РФ продемонстрировала стратегию продолжительного медленного военного давления на западном фронте глобальной войны, которое может поглотить оружие, что иначе могло бы оказаться на Дальнем Востоке.

Нет никаких свидетельств того, что Китай когда-либо просил РФ переводить на русский для Путина речи Си Цзиньпина о геополитике, выделять ресурсы и людей на «войну с НАТО в Украине», наступать на интересы Франции в Африке и проводить в Европе учения против американских ракет на островах в Тихом океане. Китай все еще не любит войну и выказывает раздражение актуализацией вопросов ядерного оружия. Но РФ упрямо старается принести свою агрессивность в дар Китаю.

Судя по парадному маскараду визита Путина в Китай, дары российского президента принимают без восторга. Китай поможет режиму власти в Москве не пасть. Но втягиваться из-за РФ в новую горячую мировую войну, чтобы Россия захватила новые территории и восстановила советское величие, Китай не будет.

Челобитная Путина Си Цзиньпину

Накануне и во время визита Путин много говорил о войне с Украиной. То, что он говорил, уже на протяжении некоторого времени выливалось нарративами через разные российские каналы в расчете повлиять на США и Европу. Путин хочет, чтобы договоренности об остановке российско-украинской войны, парафированные в Стамбуле весной 2022 года и выброшенные на свалку истории событиями в Буче, снова стали актуальны. Буквально он стремится, чтобы российско-украинские переговоры восстановились с того места, на котором закончились два года назад в турецкой столице.

Собственно парафированные и отвергнутые стамбульские соглашения, по российским представлениям, должны стать предметом международной мирной конференции «по Украине». Вполне могло быть, что трансляция такого российского видения на китайскую политику была главным предметом неформальных консультаций Путина с Си Цзиньпином, которые, вероятно, и стали основным содержанием коммуникаций в Пекине.

От позиции Китая зависит результат Саммита мира в июне в Швейцарии. Если видение стамбульских соглашений станет общим китайско-российским, это будет означать распространение нарратива о лишении Украины территорий и суверенитета на весь Глобальный Юг, в конце концов продвижение этого нарратива среди стран Запада.

От Китая зависят не только перспективы самого этого нарратива, но и время. Его у Китая значительно больше, чем у РФ, в частности потому что Китай вложил в геополитическое противостояние значительно меньшую долю своих ресурсов, чем Россия. Последняя приближается к советской черте устойчивости экономики и общественно-политической системы. Замена министра обороны — признак ограниченности имеющихся у Кремля альтернатив и времени на их реализацию.

Профиль нового министра обороны РФ — этакий российский «Николай Азаров» на линии связи с Китаем, аналогично тому, как украинский оригинал был на связи с РФ. В российском варианте тоже речь идет об администрировании ресурсов в интересах «руководящей семьи», которая снова формируется в Москве.

Путина и его семью Китай наверняка спасет. Но будет ли поддерживать он российские территориальные захваты и лишение Украины суверенитета, зависит от того, насколько убедительно Украина сможет противостоять военному давлению РФ, которое последняя подает Китаю как бесконечное, хотя на самом деле это не так.