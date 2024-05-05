В Минске продают квартиру для «охоты» на КГБ
- 5.05.2024, 12:21
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Сколько просят?
Общая площадь однокомнатной квартиры, которая продается в Минске по адресу проспект Независимости, 14, составляет 42 м². Она на последнем этаже шестиэтажного дома. Примечательно, что в доме нет лифта.
Высота потолков в квартире 3,07 метра. Площадь кухни — 13,2 м², площадь жилой комнаты — почти 16. Туалет и ванная комната в разных помещениях. В квартире старые деревянные арочные окна.
Ремонт, по всей видимости, последний раз делали еще при советах. Подача воды и канализационный слив в кухне находится между входными дверями и кладовой, сама раковина отсутствует. Из благ цивилизации только старая кухонная плита и вытяжка.
Поэтому новым хозяевам придется основательно вложиться перед тем, как въехать в новую квартиру.
Главная фишка этой «сталинки» — просторная терраса, выходящая на проспект Независимости. С нее открывается вид на здание КГБ.
Просят за однокомнатную квартиру в центре без мебели, современного ремонта и лифта 99 900 долларов.