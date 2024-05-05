СМИ: В Чечне готовятся откачивать смертельно больного Кадырова 5.05.2024, 12:28

Рамзан Кадыров

Закуплено оборудование для реанимации.

Состояние главы Чечни Рамзана Кадырова настолько сложное, что в Грозном специально для него построен кабинет реанимации. Туда было закуплено очень дорогостоящее оборудование.

Об этом сообщил российский Telegram-канал («ВЧК-ОГПУ» ), связанный с российскими спецслужбами.

«Для персональной реанимации Рамзана Кадырова в Чечне были закуплены система мониторирования и дефибрилляции, аппарат вентиляции легких, устройство для сердечно-легочной реанимации и ряд другого оборудования. Мы показали список техники врачу-реаниматологу и вот, как он прокомментировал: «Набор для одного пациента, страдающего тяжелым заболеванием, для оказания ему срочной помощи на месте, мониторинга жизненно важных функций, а также для возможности его перевозки на самолете или автомобилем заинкубированным» - рассказал ресурс.

Отмечено, что в Чечне у Кадырова появилась своя личная «реанимация мирового уровня». Благодаря этому его не нужно будет вести в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в случае обострения, как осенью 2023 года. Теперь к Кадырову будут возить врачей из ЦКБ.

Напомним, что, по данным СМИ, Кадыров страдает панкреонекрозом. Это очень тяжелое заболевание, в ходе которого поджелудочная железа буквально переваривает сама себя, нарушая работу всех органов. Согласно статистике, смертность при таком заболевании достигает 80 %.