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Синоптики назвали белорусам три причины остаться дома в понедельник

  • 5.05.2024, 13:20
  • 4,646
Синоптики назвали белорусам три причины остаться дома в понедельник
Фото: Charter97.org

Появился прогноз погоды после Пасхи.

Оранжевый уровень опасности объявил на 6 мая «Белгидромет».

Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте ведомства.

В понедельник днем во многих районах страны ожидаются грозы, местами пройдут сильные ливни, а порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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