Синоптики назвали белорусам три причины остаться дома в понедельник
- 5.05.2024, 13:20
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Появился прогноз погоды после Пасхи.
Оранжевый уровень опасности объявил на 6 мая «Белгидромет».
Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте ведомства.
В понедельник днем во многих районах страны ожидаются грозы, местами пройдут сильные ливни, а порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).