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Механик с 56-летним опытом рассказал, что нужно проверить в любом авто в первую очередь

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  • 5.05.2024, 13:02
  • 6,394
Механик с 56-летним опытом рассказал, что нужно проверить в любом авто в первую очередь

И когда именно это нужно делать.

Скотти Килмер, который может похвастаться более чем пятидесятилетним стажем работы в моторостроительной отрасли, рассказал, на что нужно обратить внимание для качественного техобслуживания авто.

Скотти объяснил, что незначительная на первый взгляд проблема может привести к проблемам с эксплуатационными характеристиками вашего автомобиля. Они могут включать в себя неровную и ухабистую езду, а также снижение экономии топлива.

«Если ваш автомобиль трясется или едет неровно, проверьте давление в шинах. Все просто - нужно, чтобы оно было одинаковым. Если давление в одной шине ниже, чем в других, машина будет ехать неправильно. Шины в значительной степени амортизируют. Если одна из них очень мягкая, она будет отскакивать больше, чем другая», - цитирует автомеханика издание The Sun.

К счастью, проверить давление в шинах и убедиться, что все в норме, очень просто – вам нужен лишь манометр. Закрепите манометр на воздушном сопле шины, и он мгновенно покажет давление. Если давление в одной из шин немного ниже, чем в остальных, вы можете купить шинные насосы или заехать на заправку.

При этом он отметил, что в первую очередь нужно проверять давление в шинах утром, когда холодно.

«Если вы проверите давление после поездки по шоссе, оно будет намного выше. Это потому, что тепло от езды повышает давление», - объяснил Скотти.

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