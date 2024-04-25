Белорусы отказались сдавать лукашистам свои дроны 2 25.04.2024, 22:18

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Всего 15 БПЛА смог получить режим.

Белорусы «сдали на хранение» 15 гражданских БПЛА. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Олег Казючиц, пишет БелТА.

Напомним, что отведенное на добровольную сдачу дронов и беспилотников время прошло. Однако, в руководстве организации напомнили, что продолжается прием на хранение гражданских БПЛА и авиамоделей.

Напомним, указ, который запрещает белорусам использовать дроны, был подписан 25 сентября 2023 года.

Он распространяется на всех физических лиц. Исключением стали только организации и ИП, которые используют беспилотники в целях предпринимательской и профессиональной деятельности, но с соблюдением требований, установленных указом.

Отмечается, что для ввоза в Беларусь дронов организациям и ИП необходимо получить соответствующее разрешение в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которым организован учет имеющихся БПЛА у организаций и предпринимателей.

Кроме того, указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БПЛА, которые принадлежат юрлицам и/или ИП.