Ждет ли белорусов неделя каникул? 5.05.2024, 11:44

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Майский календарь приготовил сюрпризы.

Май выглядит таким приятным не только потому, что это почти лето. Последний месяц весны почти всегда гарантирует нам как минимум одни большие выходные — дальше, если не повезет с июлем и ноябрем, остается только дожидаться Нового года. В 2024-м у белорусов четыре законных выходных подряд. А когда можно будет позволить себе недельные каникулы? Onliner посмотрел, какие варианты могут у нас быть в ближайшее время.

Откуда у нас вообще большие выходные?

Каждый год правительство утверждает график переноса рабочих дней. Так, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней появляются «лишние» выходные (правда, их потом надо отработать). Поэтому, как правило, за длинными выходными следует рабочая суббота, которую вряд ли можно назвать очень продуктивной.

Последний раз белорусам добавляли праздничный нерабочий день без всяких переносов в 2019 году. Тогда был подписан указ, по которому 2 января будет выходным без отработки. Таким образом, на Новый год белорусы теперь могут отдыхать минимум два дня.

Кстати, в 2019 году белорусы просили сделать выходным и 31 декабря, все-таки многие уже смотрят на часы в надежде пораньше уйти нарезать оливье. Но эту идею власти не поддержали и ограничились одним дополнительным днем в январе.

Почему в этом году мы не отдыхаем шесть дней?

Май 2024-го выглядел многообещающим: 9 мая приходится на четверг, 11 и 12 мая — это суббота и воскресенье, 14 мая, вторник, — Радоница у православных, понедельник перед ней обычно переносят на субботу (так вышло и в этот раз, поэтому выходим на работу 18 мая).

При этом 10 мая оставили рабочим днем, поэтому в четверг 9 мая отдыхаем, в пятницу работаем, а потом отдыхаем четыре дня подряд. Шестидневного отдыха не вышло.

Нужно также помнить, что переносы распространяются только на тех, кто работает в режиме пятидневки и имеет два выходных в неделю — субботу и воскресенье. В остальных случаях — если это график 2/2 или другой — переносы вас не касаются, ориентируйтесь на рабочие дни, которые определил для вас наниматель.

У нас были недельные каникулы?

За последние десять лет самым выигрышным в этом плане для белорусов был 2019 год. Тогда в мае у нас было пять выходных подряд — с 5 по 9 мая. Правда, в том же месяце были две рабочие субботы подряд из-за переносов.

Возможно, учли тот опыт и в 2024-м решили не экспериментировать с двумя рабочими субботами в мае.

Можно не работать 10 мая и продлить выходные?

Теоретически да, если договоритесь со своим начальством. Если оно не против, вы можете взять выходной за свой счет на этот день.

Но давать отпуск за свой счет — это не обязанность нанимателя, а его право (исключения — некоторые категории работников, например, женщины, у которых два и более ребенка до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет).

Либо можно предварительно заработать отгул. Его разрешается взять, если сотрудник работал сверхурочно, приходил на работу в выходной.

Для тех, кто не хочет отрабатывать перенос и страдать в субботу 18 мая, аналогичный лайфхак — отпуск за свой счет или отгул (если это возможно в вашем случае). Кроме этого, не надо будет отрабатывать субботу 18 мая, если в понедельник 13 мая вы были на больничном или в отпуске.

А будут длинные выходные в ближайшие годы?

Пока можно только предполагать, точный график переносов утверждается в конце года. Определенность по 2025-му появится только этой осенью, но можно прикинуть пару интересных вариантов.

Так, 1 и 2 января — среда и четверг, у нас отдых. Потом рабочая пятница, и следом два выходных в субботу и воскресенье. Рождество, 7 января, выпадает на вторник, поэтому есть шанс на перенос понедельника, 6 января.

Если перенести 3 и 6 января, у белорусов получится неделя каникул! Но это выглядит фантастическим вариантом, потому что тогда в январе будет две рабочие субботы — судя по этому году, правительство не одобряет такой подход.

Еще одни потенциальные большие выходные вырисовываются в мае 2025 года. Радоница по православному календарю будет 29 апреля (вторник), а уже в четверг будет 1 мая.

Рабочие дни на неделе в понедельник, среду и пятницу выглядят сомнительной идеей, но и трех переносов (читай: трех рабочих суббот и 9 выходных подряд) точно не будет. Вероятно, что нас ждет в мае следующего года минимум один перенос (с 28 на 26 апреля), а это значит хотя бы три выходных подряд.

3 июля и 25 декабря в 2025-м выпадают на четверг, а это значит, что если рабочие пятницы перенесут на субботы, то может быть по четыре выходных подряд. 9 мая и 7 ноября придутся на пятницу, а это гарантированный трехдневный отдых.

Из грустного: 8 марта выпадает на субботу, один день потенциального отдыха теряем.