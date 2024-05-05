закрыть
5 мая 2024, воскресенье, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киркоров унизил путинистку Успенскую

4
  • 5.05.2024, 11:51
  • 6,242
Киркоров унизил путинистку Успенскую

Российский певец выдал «секрет» коллеги.

Прокремлевский певец Филипп Киркоров выдал нелицеприятную правду про привычки другой путинистки - российской певицы Любови Успенской.

По словам Киркорова, который давно конфликтует с Успенской, она у него выпрашивала дорогие подарки. Как пишет издание «Стархит», Киркоров утверждает, что всегда дарил женщинам подарки и Успенскую вниманием тоже не обходил.

По его словам, он презентовал подруге шикарное платье за 15 тысяч евро. Правда, по словам Киркорова, Успенская, уж слишком пристрастилась к дорогим подаркам.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это». Я не милый ей, а просто коллега», — заявил певец-путинист.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс