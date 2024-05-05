Киркоров унизил путинистку Успенскую 4 5.05.2024, 11:51

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Российский певец выдал «секрет» коллеги.

Прокремлевский певец Филипп Киркоров выдал нелицеприятную правду про привычки другой путинистки - российской певицы Любови Успенской.

По словам Киркорова, который давно конфликтует с Успенской, она у него выпрашивала дорогие подарки. Как пишет издание «Стархит», Киркоров утверждает, что всегда дарил женщинам подарки и Успенскую вниманием тоже не обходил.

По его словам, он презентовал подруге шикарное платье за 15 тысяч евро. Правда, по словам Киркорова, Успенская, уж слишком пристрастилась к дорогим подаркам.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это». Я не милый ей, а просто коллега», — заявил певец-путинист.