В какой стране живут самые пьющие подростки 26.04.2024, 1:46

Исследование ВОЗ.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, страной с самым высоким в мире уровнем потребления алкоголя несовершеннолетними стала Англия. По данным исследователей, 50% тринадцатилетних англичан уже успели попробовать алкоголь.

Всего были изучены данные 280 тысяч детей. ВОЗ зафиксировали в Англии самый высокий показатель употребления алкоголя детьми среди 44 стран, принявших участие в исследовании. И в рамках Англии эта проблема касается не только подростков. Например, треть одиннадцатилетних детей также попробовали алкогольные напитки.

По мнению специалистов ВОЗ, в Англии алкоголь чаще всего употребляют дети из состоятельных семей. Например, их родители могут выпить бокал вина во время ужина. Исследователи считают, что это может быть зеркальным отражением зависимости взрослых, сделавших регулярное употребление алкоголя нормой.