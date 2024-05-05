Топорная работа Лаврова Телеграм-канал «Депутатские будни»

5.05.2024, 21:03

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Не помогают даже каламбуры госпожи Захаровой.

Практически за 48 часов до очередной инаугурации президента России Владимира Путина обострились споры о кадровых перестановках и чиновниках-аутсайдерах. Первым делом бросается в глаза весьма скромный список зарубежных гостей мероприятия, тех кто подтвердил на данный момент свое присутствие.

Налицо провалы государственной политики и топорная работа ведомства под руководством Лаврова. Однако весьма опрометчиво говорить о возможной отставке главы МИД и о наличии преемника в лице Василия Небензя.

Наблюдая за стилем правления «государя», не сложно понять, что ему комфортнее работается с почти ровесниками ибо на «одной волне», не надо зевать просматривая очередные Игры Будущего или одергивать перегибы молодых и ранних,- «не надо так о людях говорить». Поэтому обсуждать эру «после Лаврова» пока весьма неблагодарное занятие.

Конечно режет ухо очередной каламбур представителя МИД госпожи Захаровой, которая забывает в каком ведомстве она работает и частенько «лепит» горбатого спикера Министерства обороны. Принцип «все смешалось в доме Обломовых» теперь визитная карточка МИДа.

Однако не стоит ждать каких-то особых изменений в российской внешнеполитической деятельности. Излишняя оборотистость именно сейчас не цениться и на это есть свои причины, в первую очередь коррупционные скандалы в высшем звене. Скорее всего именно этого «коня»-международника менять на переправе в условиях «СВО» никто не будет.

Телеграм-канал «Депутатские будни»