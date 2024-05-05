Фееричное «молниевое шоу» в Минской области сняли на видео 2 5.05.2024, 21:36

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Энтузиасты решили перехватить грозовую суперячейку.

Youtube-канал «Охотники за штормами» опубликовал видеоролик, в котором показано «фееричное молниевое шоу» в нескольких районах Минской области. На кадрах показаны электроактивные грозы, с ярчайшими молниями и градом, которые обрушились на на Беларусь в начале апреля 2024 года.

Ролик снимала целая команда «охотников за штормами», которые выехали на встречу шторму 2 апреля 2024 года, когда «глубокий атлантический циклон утроил вынос по-настоящему летней, жаркой, умеренно влажной тропической воздушной массы».

«Вынос был настолько мощный, что захватил большое количество песка и пыли из Сахары. Как известно, это порой значительно увеличивает молниевую активность», — пояснили авторы ролика.

Руководствуясь спутниковыми данными, энтузиасты решили перехватить суперячейку, которая образовалась у Минска и постепенно продвигалась на север. Съёмки стартовали в Логойском районе, а далее «шторм-чейсеры» старались следовать за эпицентром грозы, снимая впечатляющие разряды молний с разных ракурсов и даже попав под самый настоящий апрельский град.

«Этот мощный грозовой шторм подарил нашей команде настоящее молниевое шоу», — заявили энтузиасты и показали результат своей погони.