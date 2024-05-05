закрыть
5 мая 2024, воскресенье, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фееричное «молниевое шоу» в Минской области сняли на видео

2
  • 5.05.2024, 21:36
  • 3,324
Фееричное «молниевое шоу» в Минской области сняли на видео

Энтузиасты решили перехватить грозовую суперячейку.

Youtube-канал «Охотники за штормами» опубликовал видеоролик, в котором показано «фееричное молниевое шоу» в нескольких районах Минской области. На кадрах показаны электроактивные грозы, с ярчайшими молниями и градом, которые обрушились на на Беларусь в начале апреля 2024 года.

Ролик снимала целая команда «охотников за штормами», которые выехали на встречу шторму 2 апреля 2024 года, когда «глубокий атлантический циклон утроил вынос по-настоящему летней, жаркой, умеренно влажной тропической воздушной массы».

«Вынос был настолько мощный, что захватил большое количество песка и пыли из Сахары. Как известно, это порой значительно увеличивает молниевую активность», — пояснили авторы ролика.

Руководствуясь спутниковыми данными, энтузиасты решили перехватить суперячейку, которая образовалась у Минска и постепенно продвигалась на север. Съёмки стартовали в Логойском районе, а далее «шторм-чейсеры» старались следовать за эпицентром грозы, снимая впечатляющие разряды молний с разных ракурсов и даже попав под самый настоящий апрельский град.

«Этот мощный грозовой шторм подарил нашей команде настоящее молниевое шоу», — заявили энтузиасты и показали результат своей погони.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс