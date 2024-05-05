В Венгрии тысячи человек требовали отставки Орбана 4 5.05.2024, 20:37

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Демонстрация состоялась в городе, являющемся бастионом поддержки партии Фидес.

В венгерском городе Дебрецен в воскресенье, 5 мая, тысячи человек собрались на антиправительственный протест, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что акция протеста была организована партией Уважение и свобода (TISZA) Петера Мадяра.

Отмечается, что демонстрация была менее многочисленной, чем массовый митинг в Будапеште, но она состоялась в городе, являющемся бастионом поддержки партии Фидес Виктора Орбана, правящего здесь с 1998 года.

По данным последних соцопросов, рейтинг TISZA за несколько недель вырос практически с нуля до 25%. Хотя этот показатель на 20 пунктов ниже рейтинга Фидеса, партия Мадяра значительно опережает другие оппозиционные политсилы.

Напомним, протесты в Венгрии начались после «слитого» аудио о коррупции. На опубликованной Мадяром аудиозаписи слышно, как экс-министр юстиции страны Юдит Варга подробно рассказывала о попытке помощников главы кабинета Виктора Орбана изъять определенные фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальными домогательствами, который привел к отставке его двух политических союзников Орбана – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.