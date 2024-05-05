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Как белорусы в разных регионах отмечают Пасху

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  • 5.05.2024, 13:35
Как белорусы в разных регионах отмечают Пасху

Многие уже успели сыграть в любимую пасхальную игру.

Православные белорусы сегодня отмечают Пасху. «Зеркало» посмотрело, как в разных городах страны жители проводят этот день.

С самого утра белорусы рассказывали в соцсетях, как ходили в храмы освящать куличи, творожные паски, яйца, мясо и другие пасхальные угощения. Многие поделились, чем украсили дом и праздничный стол в и как проводили Пасху с близкими.

Многие уже успели сыграть в любимую игру пасхальную всех взрослых и детей — битки вареными яйцами. А кто-то даже успел «сразиться» с батюшкой во время освящения корзинок.

«В каждом доме утро начинается с битвы яиц, а ароматы куличей и творожной пасхи заполняют каждый уголок», — писали белорусы в соцсетях.

Пользователи, которые делились своими фото и видео, желали всем мира, добра, благосостояния, здоровья, любви, уюта в доме и чудес.

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