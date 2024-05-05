Путешествие по замкам Беларуси: что можно посмотреть и сколько стоят экскурсии 5.05.2024, 20:51

Архитектурные памятники предоставляют возможность окунуться в богатую родную историю и культуру.

Замки Беларуси – ценные архитектурные памятники, которые могут многое рассказать про прошлое. Они являются популярными туристическими объектами и предоставляют возможность окунуться в богатую родную историю и культуру. Myfin.by составил топ-6 белорусских замков и рассказал, во сколько обойдется такое путешествие.

Мирский замок

Где: городской поселок Мир (Гродненская область).

Начнем, пожалуй, с одного из самых известных замков Беларуси, который находится в городском поселке Мир. Построен он в XVI веке и был резиденцией влиятельной семьи Радзивиллов. Замок представляет собой впечатляющее сочетание архитектурных стилей готики, ренессанса и барокко. В 2000 году Мирский замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в Мире есть все условия для хорошего и интересного отдыха. Для тех, кто хочет окунуться в историю, подойдет посещение музея. Если же планируете просто насладиться красивыми видами, то можно прогуляться по живописной территории и сделать фото на память.

Стоимость. Из Минска удобно доехать до Мира на маршрутке, стоимость на одного человека в обе стороны – от 28 рублей. Вход на территорию комплекса, включая двор и парки, бесплатный. Цены на билеты в музей – 8,5–17 рублей. Стоимость экскурсий – от 5 рублей. Можно приобрести и готовые туры, в которых запланировано посещение Мирского и Несвижского замков. Стоимость на человека – от 150 рублей.

Несвижский замок

Где: город Несвиж (Минская область).

Еще один важный памятник архитектуры XVI века. Несвижский замок является одной из главных достопримечательностей Беларуси и привлекает многочисленных туристов. Его по праву можно назвать одним из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Европы. В список всемирного наследия ЮНЕСКО Несвижский замок попал в 2005 году.

Территория Несвижского дворцово-паркового комплекса включает в себя различные локации: дворцовый ансамбль, ратушу, Слуцкую браму, костел и многое другое. А вокруг – живописный парк для спокойного времяпровождения. Можно смело ехать сюда на 1-2 дня, чтобы все посмотреть и отдохнуть. Гостиница и коттедж находятся рядом, поэтому есть где остаться и на ночевку.

Стоимость. Доехать до Несвижа из Минска можно на собственном транспорте, маршрутке или автобусе. Цена входного билета на территорию дворцового ансамбля – от 8,5 рубля, экскурсия стоит от 19 рублей, вход в ратушу – от 1,8 рубля. Стоимость проживания в коттедже, который находится недалеко от территории Несвижского замка, составляет от 300 рублей в сутки.

Лидский замок

Где: город Лида (Гродненская область).

Расскажем про главную достопримечательность Лиды – Лидский замок. Он начал строиться в далеком 1323 году. За это время замок не единожды был разрушен, однако несколько реставраций помогли сохранить важную архитектурную ценность. Сейчас посетители могут увидеть замковый двор, башни, музей и многое другое.

Лидский замок находится в живописном и атмосферном месте, поэтому здесь у вас получится не только получить новые знания на экскурсии, но и прогуляться вдоль достопримечательности. Вокруг много интересных локаций для фото и отдыха.

Стоимость. Доехать до Лиды из Минска можно на маршрутке (от 36 рублей в обе стороны на одного человека). Стоимость экскурсий – от 10 рублей. Цена за вход в музей – от 1,5 рубля, посещение замка – от 5 рублей.

Старый и Новый замки в Гродно

Где: город Гродно.

На очереди еще одна достопримечательность Беларуси, которая пользуется популярностью у туристов. Старый и Новый замки находятся на берегу реки Неман, поэтому есть возможность насладиться красивыми пейзажами, которые открываются со смотровой площадки.

Замки были отреставрированы. В данном месте можно углубиться в изучение истории, поэтому не стоит жалеть средств на экскурсовода. Посетителей ждет много интересного: музеи, смотровая площадка, экскурсии.

Стоимость. Доехать до Гродно можно на собственном транспорте, маршрутке или поезде. Например, маршрутка в обе стороны на одного человека будет стоить от 60 рублей. Входной билет в Новый замок – от 5 рублей, экскурсии – от 15 рублей. Кстати, каждый последний вторник месяца – день бесплатного посещения постоянной экспозиции и выставок из фондов музея.

Новогрудский замок

Где: город Новогрудок (Гродненская область).

К сожалению, Новогрудский замок не может похвастаться такими масштабами, как предыдущие, так как практически полностью разрушен. Но для белорусской истории он имеет не менее важное значение.

Здесь остались лишь небольшие стены, однако постепенно ведутся работы по реставрации. В качестве компенсации за отсутствие полноценного замка можно насладиться прекрасными видами с замковой горы и красотами данного места.

Стоимость. Оплатить придется только дорогу. Добраться до Новогрудка можно из Минска на собственном транспорте или маршрутке. Стоимость в обе стороны на маршрутке на одного человека – от 32 рублей. Покупка готового тура с посещением Лидского и Новогрудского замков обойдется примерно в 140 рублей на человека.

Гольшанский замок

Где: агрогородок Гольшаны (Гродненская область).

Гольшанский замок считается одним из самых мистических замков Беларуси. От дворцово-паркового комплекса, к сожалению, остались только руины. Однако это место по-прежнему привлекает множество туристов.

Когда-то замок был резиденцией известного рода Сапег. Сначала это было деревянное сооружение, а уже затем каменное. В связи с различными событиями замок был многократно разрушен и восстановлен. К нашему времени достопримечательность была частично отреставрирована.

Стоимость. Доехать до Гольшанского замка можно на собственном транспорте. Необходимо учесть расходы на бензин. Стоимость готового тура из Минска – от 50 рублей на одного человека.