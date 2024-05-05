Новые удары ВСУ и атаки россиян: раскрыты подробности боев на Пасху 1 5.05.2024, 21:25

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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте.

За 5 мая на фронте в Украине зафиксировали 103 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на самых «горячих» направлениях фронта ситуация следующая:

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении ВСУ отразили 11 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 4 атаки; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 32 атаки; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 24 атаки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 16 попыток россиян прорвать оборону; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении россияне 5 раз атаковали; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения вытеснить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра; совершили 2 безуспешные атаки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине 5 мая - новые данные

Сообщается, что за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах российских войск. А подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станции, 2 средства противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства россиян.

Тем временем россияне нанесли 2 ракетных и 100 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах: «Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры».