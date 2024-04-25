Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей 25.04.2024, 23:42

Вскоре будет пятая.

Российская Федерация заявила представителям Катара о готовности вернуть в Украину еще одну группу детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

«Катар проинформировал, что по информации, которую они получили от РФ, россияне согласились отдать следующую группу украинских детей. При посредничестве Катара мы уже вернули четыре группы детей», - рассказал Лубинец.

В то же время он отметил, что ожидает, что вскоре при посредничестве Катара вернется пятая группа детей.

«Надеюсь, что вскоре будет пятая группа. Но количество я не буду называть», - сказал омбудсмен.