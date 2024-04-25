закрыть
26 апреля 2024, пятница, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей

  • 25.04.2024, 23:42
Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей

Вскоре будет пятая.

Российская Федерация заявила представителям Катара о готовности вернуть в Украину еще одну группу детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

«Катар проинформировал, что по информации, которую они получили от РФ, россияне согласились отдать следующую группу украинских детей. При посредничестве Катара мы уже вернули четыре группы детей», - рассказал Лубинец.

В то же время он отметил, что ожидает, что вскоре при посредничестве Катара вернется пятая группа детей.

«Надеюсь, что вскоре будет пятая группа. Но количество я не буду называть», - сказал омбудсмен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип