Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей
- 25.04.2024, 23:42
Вскоре будет пятая.
Российская Федерация заявила представителям Катара о готовности вернуть в Украину еще одну группу детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.
«Катар проинформировал, что по информации, которую они получили от РФ, россияне согласились отдать следующую группу украинских детей. При посредничестве Катара мы уже вернули четыре группы детей», - рассказал Лубинец.
В то же время он отметил, что ожидает, что вскоре при посредничестве Катара вернется пятая группа детей.
«Надеюсь, что вскоре будет пятая группа. Но количество я не буду называть», - сказал омбудсмен.