Business Insider рассказал о самых эффективных ударах ВСУ 5.05.2024, 15:40

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Помогли HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и не только.

Российские войска обычно превосходят украинцев по численности на поле боя в соотношении почти три к одному, но Украина использует такое оружие, как поставленная США высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и западные крылатые ракеты, чтобы нанести большие потери армии РФ.

Business Insider напомнил 9 самых смертоносных ударов Украины, в том числе американскими HIMARS и ATACMS:

Уничтожение 100 российских военных с помощью ATACMS. Сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по российскому военному полигону недалеко от линии фронта в оккупированном Луганске. Согласно сообщению от 1 мая 2024 года на сайте Osinttechnical, судя по всему, удар по полигону был нанесен тремя поставленными США тактическими баллистическими ракетами M39 ATACMS.

Удар двумя ракетами HIMARS по роте российских военных, пока они ждали приезда генерала. Сообщалось, что в феврале 2024 года украинский удар HIMARS уничтожил по меньшей мере 60 российских военнослужащих, которые массово собрались в открытом поле на полигоне недалеко от села Трудовское.

Удар по войскам РФ недалеко от Херсона. Сообщалось, что ВСУ уничтожили более 70 российских солдат в результате удара по селу Гладковка в Херсонской области 10 ноября 2023 года. Это была атака, нацеленная на колонну российских военных грузовиков.

Удар по российскому кораблю «Новочеркасск». О крушении судна в Феодосии в результате мощных взрывов стало известно 26 декабря 2023 года. Сообщалось, что на борту находились 77 российских моряков, 33 пропали без вести и 19 получили ранения. Была информация, что корабль атаковали британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Удар по войскам РФ на острове Джарылгач. Сообщалось, что в августе 2023 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по российским солдатам во время тренировки на острове. Тогда Украина заявила, что в результате нападения погибли 200 человек.

Атака во время выступления командира в Кременной. Сообщалось, что в июле 2023 года украинские HIMARS нанесли удар по большому скоплению российских солдат в городе Кременная во время выступления командующего. В некоторых сообщениях утверждалось, что число жертв достигло 200 человек.

Новогодняя атака по Макеевке из HIMARS. В Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ погибли 89 военнослужащих, а в Украине отчитались об уничтожении около 400 оккупантов и ранении 300.

Удар по войскам РФ, форсировавшим реку Северский Донец. Сообщалось, что украинские силы уничтожили российский батальон, когда он пытался форсировать реку Северский Донец в мае 2022 года. По оценкам ISW, число убитых и раненых россиян составило около 485 человек, при этом могло быть уничтожено более 80 единиц техники. По сообщениям СМИ, Украина применила для удара по батальону гаубицы М777.

Уничтожение ракетного крейсера «Москва». 14 апреля 2022 года украинские официальные лица заявили, что их силы поразили корабль как минимум одной ракетой «Нептун», что подтвердил Пентагон. Украина заявила, что почти все 500 моряков на борту погибли.