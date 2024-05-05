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«Дни трезвости»: белорусские регионы определились с датами

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  • 5.05.2024, 15:57
«Дни трезвости»: белорусские регионы определились с датами

Когда запретят продавать алкоголь.

Большинство белорусских регионов определилось с так называемыми «Днями трезвости», когда в розничной торговле ограничат продажу алкоголя. В ближайшее время белорусов ждёт как минимум один такой день, когда купить алкогольную продукцию нельзя будет практически по всей стране. Впрочем, некоторые исключения в нормативных актах местных исполкомов всё-таки предусмотрены, пишет telegraf.news.

Отметим, что конкретные «Дни трезвости» и условия их проведения в том или ином регионе устанавливают, как правило, городские и районные исполнительные комитеты, прописывая их в локальных нормативных актах. Однако, один день в году — в день проведения последних звонков в школах и выпускных вечеров — запрет на продажу алкоголя традиционно вводится практически по всей Беларуси. В 2024 году таким днём станет 14 июня.Как правило, запрет вводится ровно на сутки, начиная с 8:00. Многие региональные власти уже обнародовали подобное решение, остальные, вероятно, сделают это в ближайшее время.

В каких регионах Беларуси запланированы суточные запреты на алкоголь в мае?

Впрочем, помимо школьных выпускных, каждый регион определяет дополнительные «Дни трезвости», как правило, приурочив их к знаковым спортивно-массовым мероприятиям или народны гуляньям.

Так, в субботу, 4 мая, на Национальном правовом интернет-портале появилось решение Минского районного исполнительного комитета №4179. Согласно документу, запрет на продажу алкогольной продукции на сутки на территории района также введут с 08:00 25 мая «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».

Ранее с таким же обоснованием о Днях трезвости объявили власти других белорусских регионов, а именно:

• 15 мая — Пружанский район, с 8:00 до 17:00;

• 17 мая – Бобруйск, с 00:00 до 24:00;

• 24 мая – Костюковичский район, с 00:00 до 24:00;

• 31 мая – Крупский, Костюковичский, Глусский районы, с 00:00 до 24:00.

Для кого сделают исключения в Дни трезвости?

Как правило, в решениях местных исполкомов оговорено, что данный запрет не распространяется на розничную торговлю на объектах общественного питания, там где алкоголь продаются на розлив.

Кроме того, как указано в решении Пружанского райисполкома, ограничения на продажу алкоголя не распространяются розничные торговые объекты, если речь идёт о проведении:

• ритуальных обрядов,

• свадебных и юбилейных торжеств.

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