«Проснулась утром и поняла, что мне нужен срочно мотоцикл!» 6 5.05.2024, 15:28

2,288

История 36-летней мотоледи из Гродно.

То, что байкеры дождались своего сезона, и слышно, и видно. Все чаще мы стали их замечать в городском потоке, а на широких проспектах то и дело звучит рев моторов.

Пришло время пополнять рубрику «Мотоледи» новыми рассказами о смелых, красивых и невероятно харизматичных девушках на «железных конях», пишет av.by.

Ольга из Гродно вступила в ряды мотоледи совсем недавно.

Для хрупкой блондинки это будет лишь второй сезон, который она проведет на мотоцикле. Правда, планы у гродненки очень большие: сейчас она активно тренируется на площадке, вдохновляется матерыми байкерами, оттачивает свои умения, а в будущем собирается купить себе еще один мотоцикл и покорить на нем настоящее бездорожье.

Журналисты встретились с новоявленной байкершей и узнали, почему она решила оседлать двухколесный агрегат, на каких аппаратах успела поездить и о каком транспорте мечтает.

36-летняя Ольга, несмотря на свою миниатюрность и женственность, всегда любила что-то экстремальное. Американские горки, прыжки с парашютов — любимый вид ее развлечений, признается гродненка во время интервью. А вот решение отучиться на права категории А пришло к ней абсолютно спонтанно.

— У меня не было на тот момент знакомых байкеров, которые бы меня к этому движению подстегнули. Просто самые сумасшедшие идеи приходят обычно внезапно: я проснулась утром и поняла, что мне нужен срочно мотоцикл! — смеясь, вспоминает Ольга.

— В этот же день я оставила заявку на сайте автошколы. А уже на следующий заключила договор на обучение и пошла учиться.

Но становиться заядлой байкершей Ольга не планировала.

— Сначала это был просто интерес. Я думала, я попробую, посмотрю, что из этого выйдет. Вдруг мне не понравится? Но получилось все иначе: пелена в глазах — и понеслось!

Еще во время учебы Ольга купила себе экипировку.

— У меня двое детей, и вопрос по безопасности — очень важный момент. Сначала приобрела шлем и перчатки, а перед сдачей экзамена уже все остальное — куртку, ботинки и мотоштаны…

Когда нужная категория оказалась в кармане, Ольга начала присматриваться к мотоциклам. Откладывать покупку надолго девушка не планировала, поэтому сразу же отправилась на поиски нужного и подходящего двухколесного аппарата. Гродненская мотоледи желала, чтобы он был недорогой и красивый.

— В итоге я купила Minsk R250 2011 года выпуска. Обошелся он мне примерно в 2 000 долларов. Это был байк со спортивной посадкой и выглядел здорово! В тот момент я не знала, какой точно мне нужен, поэтому остановилась на нем. Думала, немного поезжу и пересяду на другой. Так оно и вышло: на нем я откатала всего один сезон.

И этого времени было достаточно для Ольги, чтобы понять: спортивная посадка ей все же не подходит.

— Решила, что мне нужен стрит! Ездить в городе из одной точки в другую, чтобы попить кофе, — не мое. Поэтому я начала заниматься на специальной площадке с другими байкерами. И там вокруг конусов с ребятами выполняю различные фигуры. Нарабатываем свой опыт и навыки маневрирования, торможения, разгона: стремимся чувствовать себя безопаснее в городе.

Поэтому следующим байком Ольги стал Yamaha FZ-07 2018 года выпуска. Сначала девушка хотела пригнать его из Америки, но потом остановилась на покупке в Беларуси. Говорит, из-за океана пришлось бы долго ждать, да и приобретения такие не всегда оказываются удачными.

— А здесь мне прямо подвернулся очень хороший вариант. Состояние было отличным, пробег — небольшим (чуть больше 22 000 км), и цена адекватная. Да и когда я его увидела, поняла: вот она — моя мечта! Здесь весьма удобная посадка. Благодаря тому, что он не широкий, комфортно на нем перемещаться в пробках. Хотя в междурядье я не езжу никогда. У байка двигатель объемом 700 «кубиков» и мощность 75 лошадиных сил. Весит он 180 кг — мне, как девушке, очень удобно. При этом у него хватает мощности. И он крайне маневренный.

— Сразу после покупки я его максимально обезопасила: установила здесь и слайдер, и клетку… Хотя падать на мотоцикле на площадке — это нормально, я считаю… Главное — себя уберечь. Ну, себя и свой байк! — немного подумав говорит Ольга и продолжает знакомить журналистов со своей экипировкой.

— Мотоботинки я обязательно надеваю, потому что, когда ты падаешь, первое, что прижимается, — это ноги. Пришлось купить наколенники, поскольку весь прошлый сезон у меня были синяки на коленях! Для летнего сезона приобрела еще моточерепаху, чтобы было не слишком жарко. Не знаю, может, и наступит когда-нибудь такой момент, когда я буду ездить только в маечке и шортиках, но пока я к этому не готова.

Ольга признается: она не любитель езды на большие расстояния. Поэтому и опыта такого у гродненки пока нет. Хотя в планах этим летом добраться на Yamaha хотя бы до столицы.

— «Минск» был весьма неудобный, и спина после пары часиков езды ныла. А вот уже на Yamaha круг в 150 километров сделать могу, но пока что ехать куда-то далеко на нем не очень хочется. Здесь нет даже ветрового стекла. И вообще, мне кажется, он не приспособлен для больших расстояний. Но до Минска все же собираюсь как-нибудь добраться.

Для Ольги байк — это чистый спорт. В городском потоке девушка не лихачит, бездорожье не покоряет. Да и мотостиль выбрала себе такой, чтобы ничем не выделяться на дороге среди других мотоциклистов:

— У меня черный классический шлем и такой же костюм. Так что особого внимания на дорогах я к себе не привлекаю. Вешать косички и рожки пока не планирую. А вот купить еще один байк просто мечтаю! И это будет не взамен нынешнему, а как второй. Какая это будем модель, еще не знаю… Но очень хочется попробовать себя в эндуро, — говорит гродненская мотоледи.