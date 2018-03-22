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Александр Глеб вернулся в БАТЭ

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  • 22.03.2018, 14:50
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Александр Глеб
Фото: ФК БАТЭ

Футболист подписал контракт с борисовским клубом.

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

После предыдущего ухода из команды, случившегося в конце сезона-2016, самый титулованный белорусский футболист времен суверенитета в течение полугода защищал цвета самарских «Крыльев Советов».

Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2008/09), чемпионом Испании (2008/09), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016), обладателем Кубка Испании (2008/09), обладателем Кубка английской лиги (2010/11), серебряным призером чемпионата Германии (2002/03), бронзовым призером чемпионата Англии (2007/08).

Плеймейкер выступал за БАТЭ (1999-2000, 2012-13, 2015, 2016), немецкий «Штутгарт» (2000-05, 2009-10), английский «Арсенал» (2005-08), испанскую «Барселону» (2008-09), английский «Бирмингем» (2010-11), немецкий «Вольфсбург» (2011), российские «Крылья Советов» (2012, 2017), турецкие «Коньяспор» (2014) и «Генчлербирлиги» (2015, 2016).


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