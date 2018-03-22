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Как оршанцы готовят День Воли

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  • 22.03.2018, 15:10

Активисты из Орши активно задействованы в подготовке к 100-летию БНР.

Хотя в городе не особенно заметна подготовка к празднованию 100-летнего юбилея провозглашения Белорусской Народной Республики, на самом деле, оршанские активисты активно задействован в организации празднований в разных других городах, пишет сайт orsha.eu.

Например, уроженец Оршанщины Сергей Долгушев 20 марта провел в Минске очередной "Спеўны сход" на котором присутствующие пели вместе песни и гимны времен провозглашения БНР.

А в столице Литвы оршанцы открыли большую уличную фотовыставку «За наши и Ваши-100!". Выставка создана на основе фотографий с празднования Дня Воли в 1998 году (80-летие провозглашения независимости государства).

Кураторы выставки: Елена Тонкачёва и оршанская писательница Полина Степаненко, монтировали выставку Кристина Балахович и уроженка Орши белoруско-израильская художница Татьяна Тур.

Фото Татьяны Тур

Выставка экспонируется на одной из улиц Республики Ужупис (объявленная художниками независимая страна, которая находится в одном из районов Вильнюса) с 17 марта по 2 апреля. Название выставки продиктовано тем, что Литва свою независимость объявила почти одновременно с Беларусью.

Сама Орша тоже не обделит вниманием юбилейную дату. Планируется, что в городе пройдёт праздничный вечер по случаю Дня Воли, недавно демократические организации подали заявку с просьбой выделить для празднования помещение. Если же помещение власти опять не дадут, то мероприятие пройдет на одном из офисов общественных организаций.


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