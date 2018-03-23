Случчанка во Франции: Наша семья зарабатывает 50 тысяч евро в год 1 23.03.2018, 11:15

Во Францию Наталья Шикот переехала шесть лет назад.

Наталия Шикот уехала жить во Францию шесть лет назад, вышла замуж за француза. Вместе с двумя сыновьями они живут на Лазурном побережье, недалеко от города Сен-Тропе. Наталия рассказала kurjer.info об особенностях жизни на европейском курорте и почему она не собирается возвращаться на родину.

Наталии 35 лет. Она родилась в Слуцке, окончила СШ № 11, потом — ПТУ-209.

Работала по 14 часов в сутки. Про заработки в Чехии

Когда мне исполнилось 18 лет, я не хотела сидеть на шее у родителей, решила зарабатывать сама. У меня был знакомый из паспортно-визовой службы, который рассказал, что есть нормальная работа.

Один украинец набирал девушек в Слуцке и Солигорске для работы на фабриках в Европе. Так я оказалась на заработках в Чехии и прожила там пять лет. Все было официально, мы платили налоги.

В Чехии получали один доллар за час работы. Трудно было, но я была довольна — могла позволить себе всё, что хотела. Вначале на фабрике мы вклеивали пробники кремов в каталоги Cosmopolitan, потом упаковывали кукол Барби и другие игрушки.

Жили в общежитии, которое нам оплачивал хозяин. Но при этом он забирал себе процент от нашего заработка. Мы трудились по 14 часов в сутки, иногда по 16.

Когда выучила чешский, ушла с фабрики и устроилась на 12-часовой рабочий день с одним выходным. Там уже получала 2−2,5 доллара за час. Если выполняла план раньше срока, можно было съездить на две недели домой либо погулять по Праге.

Тогда не было такого строгого визового режима, как сейчас. Я делала годовую рабочую визу легко по приглашению фабрики.

Как попала во Францию

Потом вернулась в Слуцк, вышла замуж. Родился сын Даниил. Сейчас ему 11 лет. Но жизнь с мужем не сложилась, мы развелись.

Как-то подруги, с которыми я поддерживала связь ещё со времён работы в Чехии, пригласили в гости в Прагу. Там я и познакомилась с французом Давидом. Он тоже приехал отдыхать в Чехию. Общаться нам было сложно. Я не знала французского, а он — русского, но мы влюбились друг в друга.

Давид меня пригласил провести с ним время в Милане, а потом я снова вернулась в Слуцк. Затем я полетела во Францию. Давид сделал мне предложение, и мы поженились. Теперь у меня вид на жительство. Старшего сына я забрала к себе во Францию. Первый муж сделал все документы, не препятствовал переезду.

Второй сын родился у меня четыре года назад.

Про работу

Если есть вид на жительство, можно обратиться на биржу труда. Она отправляет соискателя на бесплатные курсы французского языка. Без языка никуда не устроишься, если только на виллу к богатым русским. Когда освоишь французский, можно обучиться новой профессии.

В прошлом году я уже работала в магазине по продаже конфет на побережье. В сезон, пока были туристы, отработала шесть месяцев. В этом году снова пойду работать до конца сентября. Дополнительно занимаюсь маникюром.

Если зарплата семьи превышает 50 тысяч евро в год, то нужно заплатить налог — 10% от суммы. Наша семья зарабатывает 45−50 тысяч евро в год.

Про ностальгию

Во Франции много русскоговорящих — украинцев, белорусов, русских. Мы встречаемся с подругами из бывшего СССР каждые выходные. У одной есть своя вилла, она нас приглашает к себе каждую субботу. Ностальгии я не чувствую, потому что прилетаю в Слуцк каждые полгода, обычно на месяц. Старший сын проводит в Слуцке летние каникулы.

К нам прилетает летом брат с семьёй отдохнуть на море.

Здесь есть русская ассоциация. На 8 марта собирается около 40 человек, которые живут неподалёку. Мы идём в ресторан, заказываем русскую кухню. В Ницце, 30 км от нас, много русских магазинов. Поэтому по родной еде можно не скучать.

Про адаптацию

Французы — добрые люди сами по себе. Они очень приветливые, отзывчивые и вежливые. Если что — всегда помогут. В магазин заходишь, все улыбаются, здороваются. Если кто-то кого-то толканул, сразу извиняются.

В Беларуси зайдёшь в магазин, кто-то может фыркнуть, наступить ногу и пойти дальше молча.

Как-то перед Новым годом мы приезжали с мужем в Слуцк. В магазине женщина взяла его тележку и толкнула, она укатилась. Он очень удивился, почему она так поступила. Было видно, что случчанка сделала это специально, со злостью. Муж долго ещё восклицал: «О, что это такое? Как это так? Тем более женщина! Почему у неё лицо такое злое?»

Про жильё и «коммуналку»

Мы живём на берегу Средиземного моря в небольшом городке Коголен, что в семи километрах от Сен-Тропе.

У нас пока съёмная квартира, но есть планы на покупку собственного жилья. В нашей квартире три комнаты, очень большой балкон с террасой. Море от нас в 5 км. За «коммуналку» платим 830 евро.

Здесь существует много налогов. Даже за своё собственное жильё надо платить раз в год 800 евро.

В Сен-Тропе жильё очень дорогое. Самая дешёвая однокомнатная квартира-студия — около 400 тысяч евро, а виллы стоят от 2 млн евро.

О зарплате и еде

Минимальная зарплата во Франции — 1350 евро. А цены на продукты здесь ниже, чем в Беларуси. Морепродукты тут можно есть каждый день. Например, 1 кг королевских креветок стоит 8 евро. В холодильнике у нас всегда есть йогурты, мороженое, яблоки, киви. Всё это можно позволить и за минимальную заработную плату.

Здесь много фермеров. Можно ездить к ним и покупать овощи прямо с грядки.

Рестораны у французов не считаются развлечением, в них нет музыки. Люди приходят туда поесть. Если хочешь потанцевать, то надо идти на дискотеку или в бар.

О медицине

Медобслуживание частично покрывает страховка. Если идёшь к доктору, он берёт за приём 26 евро. Страховка возвращает 16 евро.

Очень дорого во Франции лечить зубы. Поэтому я это делаю в Беларуси, когда прилетаю на родину.

Второго сына рожала здесь. По сравнению с Беларусью условия и отношение врачей — это небо и земля. Без вида на жительство один день в родильном отделении госпиталя обошёлся бы в 1350 евро.

Образование

Старший сын приехал во Францию в шесть лет. В школу его приняли, но он ходил на дополнительные уроки французского языка. Дети впитывают, как губка, и через полгода сын заговорил по-французски. Теперь говорит без акцента.

Школа для детей бесплатная, но за питание платят родители. Ребёнок не имеет права уходить из школы сам, если родители не дают на это разрешения. Ещё до терактов родителей на территорию и в саму школу не пускали, а сейчас тем более.

В нашей школе много разных кружков. Сын выбрал для себя спортивное направление — занимается теннисом и футболом.

В городе для детей есть парк, горки, бассейн. Зимой заливают каток.

Что больше всего удивило в Сен-Тропе

В городе просто шикарные дискотеки. Ламборджини и Феррари здесь ездят, как обычные машины у нас. Город небольшой, интересный, но дорогой.

Летом проводят маскарады, праздники, выставки разных марок автомобилей. Запускают салют практически каждый день.

Можно увидеть знаменитостей, которые приезжают отдыхать в Сен-Тропе. Прошлым летом на виллу приезжал Рики Мартин, правда, я его не видела.

Советы для тех, кто хочет уехать

Франция не особо хочет связываться с белорусами. Для начала нужно выучить язык, найти работу, получить приглашение от работодателя. Для себя я решила, что жить в Беларусь не вернусь, к хорошему быстро привыкаешь.