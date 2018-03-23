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Борис Хамайда провел пикет в честь Дня Воли

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  • 23.03.2018, 13:31

Старейший витебский оппозиционер поздравил белорусов с юбилеем БНР.

«Рабочее место» известного витебского распространителя независимой печати сегодня выглядит необычно: кроме столика с журналами под бело-красно-белым зонтиком, здесь есть изображение «Погони», и «вышиванка-поздравление», сообщает «Радыё Свабода».

Борис Хамайда говорит, что нарочно украсил это место возле так называемого «синего дома», где он уже более 20 лет организует различные акции и распространяет независимую печать.

«Я вышел с поздравлениями 23-го, так как это мой последний рабочий день на неделе. Так сложилось издавна: в субботу и воскресенье я занимаюсь домашними делами. 25-го марта буду также отмечать дома, с друзьями. А теперь хочу напомнить всем жителям Витебска о 100-летним юбилеем БНР », - сказал Хамайда.


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