Глава МИД Франции: Россия - страна-агрессор 23.03.2018, 15:52

Жан-Ив Ле Дриан

Фото: Bertrand GUAY / AFP

Никакой двузначности быть не может.

Россия - страна-агрессор, Украина - страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, передает liga.net.

"Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может", - сказал он.

Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений - прежде всего, в вопросах безопасности.

Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.