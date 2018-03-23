Глава МИД Франции: Россия - страна-агрессор
- 23.03.2018, 15:52
Никакой двузначности быть не может.
Россия - страна-агрессор, Украина - страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, передает liga.net.
"Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может", - сказал он.
Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений - прежде всего, в вопросах безопасности.
Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.