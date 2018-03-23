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Глава МИД Франции: Россия - страна-агрессор

  • 23.03.2018, 15:52
Жан-Ив Ле Дриан
Фото: Bertrand GUAY / AFP

Никакой двузначности быть не может.

Россия - страна-агрессор, Украина - страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, передает liga.net.

"Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может", - сказал он.

Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений - прежде всего, в вопросах безопасности.

Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.


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