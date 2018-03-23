Глава МИД Эстонии предложил санкции против фигурантов «списка Магнитского» 23.03.2018, 17:51

Свен Миксер

ЕС и государства-члены должны реагировать ситуации в регионе и способствовать стабильности и безопасности.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер предлагает правительству ввести ограничительные меры против 49 россиян на основании так называемого "списка Магнитского". Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Postimees.

Миксер сказал, что решил представить правительству предложение о введении санкций против людей, причастных к серьезным нарушениям прав человека, с тем, чтобы привлечь внимание к участию в нарушениях международного права.

"На такую политическую эскалацию, которую мы наблюдаем в последнее время, необходимо отвечать и использовать все возможности, предоставляемые как внутренним, так и международным правом", - подчеркнул министр.

Миксер также указал на ухудшение ситуации с правами человека в непосредственной близости от границ ЕС в последние десятилетия.

"ЕС и государства-члены должны реагировать на ухудшение ситуации в нашем регионе и способствовать стабильности и безопасности на границах ЕС. Эстония, безусловно, одна из тех, кто готов действовать", - сказал министр.

Напомним, в феврале Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам, внесенным в так называемый "список Магнитского", Литва сделала то же в январе.

Согласно основным положениям документа, в страну запрещают въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.