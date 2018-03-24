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Бресткие власти испугались народного протеста

  • 24.03.2018, 16:57

Горожане, чьи дома покрылись трещинами, намерены отстаивать право на мирный протест.

Cтало известно о том, что брестчане, чьи дома пострадали при забивании свай для будущего путепровода Западного обхода, решили провести пикет на площади Ленина. Такой была реакция жителей ул. Поплавского на безразличие власти к существующей проблеме. Его целью было заявить о ней во всеуслышание и привлечь внимание к необходимости ее решения. Светланой Абрамчук, проживающей в доме №4 по ул. Поплавского, 7 марта в Брестский горисполком была подана заявка на проведение пикета, пишет «Брестская Газета».

Ответ заявитель обнаружила у себя в почтовом ящике 21 марта, когда сроки, определенные законодательством для его дачи, уже миновали. Ответ, датированный 19 марта, опустили в ее почтовый ящик без пересылки по почте, сэкономив на конверте.

В письме горисполком ссылается на ст. 9 Закона РБ от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и решение горисполкома от 30 июня 2011 года №1210 «О массовых мероприятиях в городе Бресте», которым определены места, где проведение массовых мероприятий не допускается. А так как площадь Ленина входит в этот перечень, то «в связи с этим проведение пикета 24 марта 2018 г. по указанному вами адресу не разрешается».

«Действительно, есть в городе ряд мест, где массовые мероприятия запрещены, — комментирует ситуацию правозащитник, активист движения «За Свободу» Роман Кисляк. — Это, к примеру, площади Ленина и Свободы, улица Советская. Однако сами власти часто проводят там массовые мероприятия. В прошлом году там проходили День Воли, шествия, в этом году тоже. Какой-то избирательный подход получается. Речь ведь о публичном протесте. Горожане выходят и говорят во всеуслышание о своих жизненно важных проблемах, протестуют против чего-то. И это позволяет другим людям, которых это тоже волнует, к ним присоединиться. Проводить такой пикет где-то в лесу или на задворках абсолютно бессмысленно».

По словам правозащитника, с точки зрения белорусского законодательства, закон «О массовых мероприятиях» дает возможность органам местной власти делать такого рода ограничения. Чем и воспользовался горисполком. Но существует еще и международные пакты о гражданских и политических правах.

«Ссылаясь на международное законодательство, мы уже обжаловали множество подобных отказов, в которых нас посылали для проведения массовых мероприятий, к примеру, на стадион «Локомотив» или «Строитель», — отметил Роман Кисляк. — Есть решение Комитета по правам человека, учрежденного в рамках ООН, о том, что таким образом права граждан были нарушены. То есть, с точки зрения белорусского законодательства, отказ горисполкома не является нарушением, а по международным меркам он неправомерен, потому что серьезно и неоправданно ограничивает и ущемляет граждан в их правах».

Правозащитник подчеркнул, что это не какие-то абстрактные декларации, а международные договоры, которые имеют самую высшую силу и их применение обязательно на территории Республики Беларусь. Они являются действующим законодательством, и общественные законы должны им подчиняться. Поэтому отказ Брестского горисполкома в проведении пикета, цель которого привлечь внимание к проблеме растрескавшихся домов по ул. Поплавского, брестчане собираются обжаловать.


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