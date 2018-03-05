В Испании презентовали сборник стихов Максима Богдановича в переводе 5.03.2018, 19:55

Максим Богданович

В мероприятии приняли участие белорусы, проживающие в Испании.

Сборник стихов Максима Богдановича "Згукі маёй Бацькаўшчыны" в переводе презентован в Испании, сообщили в БелТА посольстве Беларуси в этой стране.

Презентация состоялась на литературно-поэтическом вечере, посвященном творчеству белорусского поэта, в почетном консульстве Беларуси в городе Аликанте.

На творческом вечере, организованном представителями белорусской диаспоры в Испании, прозвучали такие произведения Максима Богдановича, как "Санет", "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы", "Слуцкія ткачыхі", "Зорка Венера" и другие. В мероприятии в том числе приняли участие белорусы, проживающие в Испании, дипломаты и местные жители.