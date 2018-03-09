Белорусских паралимпийцев накажут, если они поддержат Россию

Белорусских паралимпийцев накажут, если они поддержат Россию3
- 9.03.2018, 9:45
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В НОК пообещали, что никаких акций с триколорами не будет.
9 марта в Пхёнчхане, где две недели назад закончились ХХІІІ Олимпийские игры, стартует XII зимняя Паралимпиада. От Беларуси в Южную Корею отправились 15 спортсменов, шесть из них - дебютанты.
Проводы немногочисленной белорусской делегации состоялись в минской ратуше, с речами выступили первый заместитель руководителя президентской администрации Максим Рыженков, вице-президент НОК и председатель Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, передает «Радыё Свабода».
Также члены делегации посетили храм в честь св. Марии Магдалины, где настоятель прихода протоиерей Иоанн Хорошевич отслужил молебен.
Решено, что флагоносцем сборной на церемонии открытия будет многократная чемпионка и призерка Паралимпиады и чемпионатов мира Людмила Волчек, которая выступает и в летних, и в зимних дисциплинах. Капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.
В Южной Корее будут вести борьбу 700 спортсменов из полусотни национальных команд. Планируется разыграть 80 комплектов наград в шести видах спорта. Полтора десятка белорусов, которые выйдут на трассы Пхёнчхана, выступят только в двух дисциплинах - биатлоне и лыжным гонкам. Спортивные чиновники рассчитывают, что на этот раз атлетам по силам добыть пять медалей - четыре года назад в Сочи были три.
При этом инвоспорт в Беларуси по-прежнему остается в тени «здорового». Если олимпийцы получают от государства 150, 75 и 50 тысяч долларов за золото, серебро и бронзу соответственно, то гонорары паралимпийцев куда более скромные - 50, 30 и 20 тысяч долларов за те же самые места. При том, что у соседей доходы между здоровыми спортсменами и теми, которые имеют физические ограничения, равны.
Одна из самых титулованных белорусских паралимпиек Людмила Волчек, которая отправилась на свои седьмые игры, убеждена: оценивать достижения по остаточному принципу из-за физических недостатков как минимум нелогично, так как в подготовку и выступления вкладываются такие же огромные усилия.
«Конечно, это неоправданно. Когда смотришь, как относятся к своим спортсменам-паралимпийцам в других странах, даже на экс-советском пространстве - Россия, Украина, Азербайджан - то там вообще построено так, что привозишь медаль с Олимпиады, и тебе пожизненно предоставляется пенсия. То есть что-то весомое сделал для гордости государства, поэтому за свою работу будешь обеспечен. По крайней мере, человек знает, что все его усилия в конце концов будут оправданы. В большинстве стран уже не делят - олимпиец ты или паралимпиец. Все условия выровняли и ценят всех одинаково. Поэтому в этом смысле, конечно, хотелось бы больше внимания и со стороны нашего государства».
Как и в случае с основной сборной России, в Пхёнчхане атлеты из этой страны также будут представлены под нейтральным флагом. На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, куда российских паралимпийцев не допустили из-за допинговых злоупотреблений, белорусская делегация совершила акт солидарности, подняв над колонной российский триколор.
Член белорусской миссии, спортивный функционер Андрей Фомочкин, который это сделал, был немедленно отправлен домой, где вскоре был назначен руководителем центра подготовки в зимних видах спорта в Раубичах под Минском. В России он получил квартиру в Подмосковье и увековечены в названии одного из стадионов.
На этот раз первый заместитель президента НОК Андрей Асташевич еще во время проводов национальной сборной пообещал, что «никаких акций» с флагами не будет.
Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель подтвердил, что паралимпийцев из Беларуси официально предупредили о недопустимости «любых публичных акций», в том числе вне Олимпийской деревней. В противном случае им самим будет угрожать дисквалификация.
Церемонии открытия и закрытия Паралимпиады пройдут на том же стадионе, где состоялись соревнования XXIII зимних Олимпийских игр.
Паралимпийские игры пройдут с 9 до 18 марта.