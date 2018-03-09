Белорусских паралимпийцев накажут, если они поддержат Россию 3 9.03.2018, 9:45

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Людміла Ваўчок

В НОК пообещали, что никаких акций с триколорами не будет.

9 марта в Пхёнчхане, где две недели назад закончились ХХІІІ Олимпийские игры, стартует XII зимняя Паралимпиада. От Беларуси в Южную Корею отправились 15 спортсменов, шесть из них - дебютанты.

Проводы немногочисленной белорусской делегации состоялись в минской ратуше, с речами выступили первый заместитель руководителя президентской администрации Максим Рыженков, вице-президент НОК и председатель Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, передает «Радыё Свабода».

Также члены делегации посетили храм в честь св. Марии Магдалины, где настоятель прихода протоиерей Иоанн Хорошевич отслужил молебен.

Решено, что флагоносцем сборной на церемонии открытия будет многократная чемпионка и призерка Паралимпиады и чемпионатов мира Людмила Волчек, которая выступает и в летних, и в зимних дисциплинах. Капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.

В Южной Корее будут вести борьбу 700 спортсменов из полусотни национальных команд. Планируется разыграть 80 комплектов наград в шести видах спорта. Полтора десятка белорусов, которые выйдут на трассы Пхёнчхана, выступят только в двух дисциплинах - биатлоне и лыжным гонкам. Спортивные чиновники рассчитывают, что на этот раз атлетам по силам добыть пять медалей - четыре года назад в Сочи были три.

Папярэдняя Паралімпіяда-2014 у Сочы

При этом инвоспорт в Беларуси по-прежнему остается в тени «здорового». Если олимпийцы получают от государства 150, 75 и 50 тысяч долларов за золото, серебро и бронзу соответственно, то гонорары паралимпийцев куда более скромные - 50, 30 и 20 тысяч долларов за те же самые места. При том, что у соседей доходы между здоровыми спортсменами и теми, которые имеют физические ограничения, равны.

Одна из самых титулованных белорусских паралимпиек Людмила Волчек, которая отправилась на свои седьмые игры, убеждена: оценивать достижения по остаточному принципу из-за физических недостатков как минимум нелогично, так как в подготовку и выступления вкладываются такие же огромные усилия.

«Конечно, это неоправданно. Когда смотришь, как относятся к своим спортсменам-паралимпийцам в других странах, даже на экс-советском пространстве - Россия, Украина, Азербайджан - то там вообще построено так, что привозишь медаль с Олимпиады, и тебе пожизненно предоставляется пенсия. То есть что-то весомое сделал для гордости государства, поэтому за свою работу будешь обеспечен. По крайней мере, человек знает, что все его усилия в конце концов будут оправданы. В большинстве стран уже не делят - олимпиец ты или паралимпиец. Все условия выровняли и ценят всех одинаково. Поэтому в этом смысле, конечно, хотелось бы больше внимания и со стороны нашего государства».

Как и в случае с основной сборной России, в Пхёнчхане атлеты из этой страны также будут представлены под нейтральным флагом. На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, куда российских паралимпийцев не допустили из-за допинговых злоупотреблений, белорусская делегация совершила акт солидарности, подняв над колонной российский триколор.

Андрэй Фомачкін на ўрачыстым прыёме ў Паралімпійским камітэце Расеі

Член белорусской миссии, спортивный функционер Андрей Фомочкин, который это сделал, был немедленно отправлен домой, где вскоре был назначен руководителем центра подготовки в зимних видах спорта в Раубичах под Минском. В России он получил квартиру в Подмосковье и увековечены в названии одного из стадионов.

На этот раз первый заместитель президента НОК Андрей Асташевич еще во время проводов национальной сборной пообещал, что «никаких акций» с флагами не будет.

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель подтвердил, что паралимпийцев из Беларуси официально предупредили о недопустимости «любых публичных акций», в том числе вне Олимпийской деревней. В противном случае им самим будет угрожать дисквалификация.

Церемонии открытия и закрытия Паралимпиады пройдут на том же стадионе, где состоялись соревнования XXIII зимних Олимпийских игр.

Паралимпийские игры пройдут с 9 до 18 марта.