Задержание в Чижовке: двое нетрезвых парней ударили прибывших ГАИшников 10.04.2018, 12:07

Момент задержания попал на видео.

В субботу, 7 апреля, около 15:00 на линию «102» поступил звонок. Минчанин сообщил, что во дворе дома по улице Уборевича на автомобиле Mercedes ездит пьяная компания. На место прибыл экипаж ГАИ. По официальной информации, во время выяснения обстоятельств двое парней из Mercedes нанесли удары сотрудникам Госавтоинспекции. Все закончилось задержанием с применением силы, пишет onliner.by.

Выходной день, во дворе было много людей. Один из них позвонил в ГАИ и сообщил, что видел в автомобиле Mercedes компанию молодых людей — они распивали спиртное. Пока очевидец отходил в магазин, Mercedes переместился, машина оказалась припаркована на зеленой зоне возле детской площадки.

На место прибыли инспекторы ГАИ.

— В машине в тот момент находилось три человека. Также в салоне была наполовину пустая бутылка водки, а у молодых людей имелись явные признаки алкогольного опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции.

Один из парней был за рулем. Отвечая на вопросы ГАИ, он пояснил, что машиной не управлял, до него за рулем сидел друг, который ушел. Назвать фамилию этого друга парень отказался. Документов на машину у него не было. «Машина бабушкина», — сказал инспекторам молодой человек.

Сотрудники ГАИ стали выяснять, кому на самом деле принадлежит автомобиль.

— Пассажиры авто также вышли из салона. Они вели себя вызывающе, агрессивно, выражались с использованием нецензурной лексики. Один из них при этом попытался уйти. Инспектор задержал его за руку, однако после этого парень нанес сотруднику удар по лицу. Когда его задерживали, другой пассажир нанес офицеру ГАИ удар по голове, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате оба мужчины (1988 и 1991 года рождения) были задержаны и доставлены в отдел милиции. Медосвидетельствование подтвердило, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения: 1,6 и 2,5 промилле.

Момент задержания попал на видео, причем съемка велась с двух сторон.

— Во время задержания молодые люди вели себя агрессивно, буйно, хватали сотрудников за форменное обмундирование, на замечания не реагировали, чем оказали неповиновение законным требованиям должностных лиц, — отметил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник. — Примечательно, что все это происходило на глазах многих людей, и почти никто не проявил свою гражданскую позицию, за исключением человека, который и вызвал инспекторов. Ни у кого не вызвал возмущения тот факт, что пьяные люди въехали на машине практически на детскую площадку, что распивают в автомобиле алкоголь, что громко выражаются нецензурными словами, оказывают сопротивление сотрудникам ГАИ.