Маск опубликовал фото корпуса ракеты, которая может полететь на Марс 10.04.2018, 20:10

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Илон Маск

Глава компании SpaceX показал, как выглядит основная часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.

Фото многоцелевой ракеты опубликовали в Instagram, передает strana.ua.

Рядом с BFR также для сравнения размера поместили автомобиль Tesla.

Ранее сообщалось, что Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет станет возможной доставка людей на Марс для его колонизации.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название BFR. Длина новой ракеты составит 109 м, на ней будет установлен 31 двигатель.