закрыть
10 апреля 2018, вторник, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Маск опубликовал фото корпуса ракеты, которая может полететь на Марс

  • 10.04.2018, 20:10
  • 1,056
Илон Маск

Глава компании SpaceX показал, как выглядит основная часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.

Фото многоцелевой ракеты опубликовали в Instagram, передает strana.ua.

Рядом с BFR также для сравнения размера поместили автомобиль Tesla.

Ранее сообщалось, что Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет станет возможной доставка людей на Марс для его колонизации.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название BFR. Длина новой ракеты составит 109 м, на ней будет установлен 31 двигатель.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина