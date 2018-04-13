закрыть
13 апреля 2018, пятница, 8:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белоруску оштрафовали за то, что шла с пустым ведром

13
  • 13.04.2018, 7:48
  • 4,073

Из-за пустого ведра милиция ломала дверь в дом и несколько часов держала женщину «в осаде».

Шла с пустым ведром – значит… украла молоко. Такой странной логикой руководствовался капитан милиции Александр Молчанов, когда взялся чрезвычайно усердно выполнять свои трудовые обязанности в деревне Мушичи Гомельской области. Он пытался выломать дверь в доме и часами заставлял подписать протокол, сообщает «Белсат».

Встретишь женщину с пустым ведром – быть беде, говорит народная примета. Иногда беда приходит к самой женщине.

«В пятницу утром шестого я шла с работы с пустым ведром. И мне сотрудник милиции сказал – остановитесь. У меня было пустое ведро, а он говорит, пойдемте со мной, там увидел лужу молока. Я пошла домой, они приехали за мной. Говорят подпишешь бумаги, или поедем с нами. Я говорю – я ничего не брала, у меня ведро было пустое», – рассказывает доярка Лидия Воробьева.

Потом начались активные оперативные действия. Камера на телефоне еще сильнее разозлила правоохранителей.

«Забрали телефон и все такое – не желали отдавать. Мол, запрещена видеосъемка. Я у себя во дворе находился, как это она мне запрещена, правильно? Набросились, после уже успокоились, я зашел к тете за сигаретой, а сотрудник мне угрожал здоровьем, мол, иди отсюда, у тебя что здоровья много?», – вспоминает события того дня племянник Лидии.

При этом никто кроме участкового Александра Молчанова не видел той лужи молока, из-за которой все началось. В результате капитан позвал помощь.

«Так тут мало того, один, потом второй, потом третий, потом четвертый! Как собак! Возмутило больше всего, как дом ломал. И как бросился на сына, я в дом зашла и говорю – только тронь. Хватит того, что он его картавым называл», – говорит соседка Лидии Воробьевой Раиса.

Люди подчеркивают, что остальные правоохранители пытались успокоить своего коллегу. Сам Молчанов своей версией происшествия поделиться не пожелал.

Милиционер: «Будет так, как я сказал – ты же меня знаешь»

В самом Управлении внутренних дел райисполкома заявили, что о ситуации слышат впервые и даже не пожелали отвечать на вопросы о правомочности действий своего сотрудника. А они точно выходят за рамки действующего законодательства, говорит специалист.

«Есть четкие градации – в каком случае сотрудник милиции может попасть в жилое помещение. Нас интересует статья 2.6 кодекса административных правонарушений, где четко говорится о том, что неприкосновенность помещений гарантируется законом», – отмечает правозащитник Андрей Бондаренко.

Естественно есть исключения: соответствующее разрешение может дать прокурор, или есть подозрения, что подозреваемый в правонарушении сможет скрыть улики своего преступления.

«Начали говорить, что учетов нет на нее. А он говорит, что я не отстану. Будет так, как я сказал – ты же меня знаешь. И я уже сказала, чтобы мама подписала бумаги, потому что испугалась, что рожу раньше времени, под давлением заставили подписать бумаги. Ну это Молчанов у нас такой…», – говорит Наталья, дочь Лидии Воробьевой.

И действительно – произошло так, как и говорил капитан Молчанов. Через три с половиной часа угроз женщина оплатила две базовые штрафа.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина