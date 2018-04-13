Видеофакт: В Орше милиция применила силу к пенсионеру 8 13.04.2018, 11:23

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Пожилой оршанец всего лишь перешел дорогу не по пешеходному переходу.

В Орше милиция применила силу к пожилому человеку, который неправильно перешел дорогу. Видео милицейского беспредела, заснятое очевидцами, было опубликовано в интернете, сообщает сайт orsha.eu.

Из ролика можно понять, что дедушка на улице Пограничной перешел дорогу не по пешеходному переходу. По этой причине он нарвался на сотрудников ГАИ, но не захотел садиться в машину для составления протокола.

Часто патрули ГАИ усиливаются сотрудниками департамента «Охрана». Именно «охранники» и вмешались в дело, на глазах у десятков прохожих милиционеры стали силой тащить пенсионера, но тот упирался.

Все это вызвало возмущение очевидцев. Некоторые из них стали на защиту дедушки. После уговоров пенсионер подошел к патрульной машины и тут милиционеры второй раз применили к нему силу - пытались насильно запихнуть в автомобиль.

В результате, чтобы задержать седовласого оршанца, приехала еще одна машина милиции, в которую дедушка уже сел добровольно.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео смотрите здесь.