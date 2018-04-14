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Ракетный удар по Сирии: появилось видео

  • 14.04.2018, 9:15

Кадры CBS News и FOX News.

Появилось видео ударов США, Франции и Великобритании по Сирии, которые были нанесены в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Об этом свидетельствуют кадры CBS News и FOX News.

Удары США и союзников осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

США нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. В частности, поврежден исследовательский центр и военные базы вблизи Дамаска.


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