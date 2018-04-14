Брестские активисты собирают подписи за отставку руководства города 14.04.2018, 21:09

Речь о руководстве Брестского района, Бреста и области.

«Просим всех поддержать нас и поставить свои подписи под нашим обращением с просьбой об отстранении должностных лиц от занимаемых должностей в связи с утратой доверия общественности», — с таким обращением во время пресс-конференции 14 апреля в редакции «БГ» обратились к брестчанам представители инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Активисты считают, что все структуры действуют согласно четко определенной программе – аккумуляторному заводу в Бресте быть любой ценой.

«Совершенно понятно, что такое безразличие может твориться только в том случае, когда руководство Брестского района, города Бреста, Брестской области имеет выгоду при запуске данного завода любой ценой», — высказали свое мнение активисты.

В связи с этим они намерены добиваться отставки чиновников.

Сбор подписей под соответствующим обращением активисты планируют начать 15 апреля.

Инициативные группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом добиваются как минимум приостановления этой стройки. По их мнению, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и не должно вестись рядом с областным центром. После их обращения в администрацию Лукашенко создана комиссия, членам которой предстоит ответить на все вопросы, связанные со строительством в СЭЗ аккумуляторного завода.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Айпауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. В конце марта суд в удовлетворении иска отказал.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Параллельно активисты пытаются добиться от местных властей разрешения на проведение митинга против строительства завода, но пока им это не удалось. Сейчас они ожидают ответа из горисполкома на очередную заявку.