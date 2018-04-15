Десятки брестчан снова вышли на центральную площадь города 2 15.04.2018, 18:19

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Фото: RFE/RL

Брестчане собирали подписи за отставку чиновников.

В очередной раз на площадь в Бресте вышли противники строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Свабода». Люди кормили голубей и собирали подписи под новым обращением к Лукашенко с просьбой об отставке чиновников, «которые проталкивают» эту стройку.

Акции против аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье с конца февраля. Обычно люди не выкрикивают никаких лозунгов, не держат плакатов. Они объясняют, что просто выходят на площадь, чтобы покормить голубей и таким образом показать, что в Бресте есть недовольные строительством завода «АйПауэр».

15 апреля помимо кормления голубей представители инициативной группы протестующих против завода собирали подписи под обращением к Лукашенко с требованием отстранить от должностей чиновников, ответственных за разрешение строительства вредной, по их мнению производства.

Решение о новом сборе подписей было принято накануне на пресс-конференции в Бресте.

Ранее брестчане уже собрали более 37 тысяч подписей за прекращение строительства завода «АйПауэр». Люди беспокоятся, что завод нанесет вред их здоровью и окружающей среде. Власти же уверяют, что завод строится по безопасных технологий, и ничем не угрожает. Строительство предприятия продолжается, несмотря на протесты общественности.