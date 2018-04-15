Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживания

Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживания3
- 15.04.2018, 18:49
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Рейтинг наименее дорогостоящих автомобилей в своих классах для обслуживания и ремонта.
Сайт avtodream.org составил рейтинг наименее дорогостоящих автомобилей в своих классах для обслуживания и ремонта.
В рейтинг включен показатель индекса стоимости ремонта с сайта RepairPal.com (с более низкими показателями), а также прогнозируемая денежная оценка для ежегодного обслуживания и ремонта.
Указанные цифры основаны на заявленной стоимости деталей/запасных частей и рабочей силы для фактических процедур, представленных обширной сетью сертифицированных ремонтных объектов сайта, которые включают как частные магазины, так и отделы обслуживания автосалонов у официальных дилеров.
10. Heavy Duty Pickup Trucks: Nissan Titan XD
RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $463/год.
9. Full-Size Pickup Trucks: Ford F-150
RepairPal Index Score — 29. Средняя стоимость — $482/год.
8. Compact/Midsize Pickup Trucks: Toyota Tacoma
RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $398/год.
7. Minivan: Honda Odyssey
RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $403/год.
6. Large SUV: Nissan Pathfinder
RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $406/год.
5. Compact/Midsize SUV: Honda CR-V
RepairPal Index Score — 22. Средняя стоимость — $385/год.
4. Sport Cars: Ford Mustang
RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $454/год.
3. Large Cars: Toyota Avalon
RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $388/год.
2. Sedan: Honda Accord
RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $351/год.
1. Small Cars: Toyota Corolla
RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $341/год.
Отметим что, одним из самых больших преимуществом покупки нового автомобиля вместо подержанного является то, что он поставляется с расширенной гарантией, которая покрывает расходы на ремонт в течение первых лет владения.