Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживания 3 15.04.2018, 18:49

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Рейтинг наименее дорогостоящих автомобилей в своих классах для обслуживания и ремонта.

Сайт avtodream.org составил рейтинг наименее дорогостоящих автомобилей в своих классах для обслуживания и ремонта.

В рейтинг включен показатель индекса стоимости ремонта с сайта RepairPal.com (с более низкими показателями), а также прогнозируемая денежная оценка для ежегодного обслуживания и ремонта.

Указанные цифры основаны на заявленной стоимости деталей/запасных частей и рабочей силы для фактических процедур, представленных обширной сетью сертифицированных ремонтных объектов сайта, которые включают как частные магазины, так и отделы обслуживания автосалонов у официальных дилеров.

10. Heavy Duty Pickup Trucks: Nissan Titan XD

RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $463/год.

9. Full-Size Pickup Trucks: Ford F-150

RepairPal Index Score — 29. Средняя стоимость — $482/год.

8. Compact/Midsize Pickup Trucks: Toyota Tacoma

RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $398/год.

7. Minivan: Honda Odyssey

RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $403/год.

6. Large SUV: Nissan Pathfinder

RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $406/год.

5. Compact/Midsize SUV: Honda CR-V

RepairPal Index Score — 22. Средняя стоимость — $385/год.

4. Sport Cars: Ford Mustang

RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $454/год.

3. Large Cars: Toyota Avalon

RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $388/год.

2. Sedan: Honda Accord

RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $351/год.

1. Small Cars: Toyota Corolla

RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $341/год.

Отметим что, одним из самых больших преимуществом покупки нового автомобиля вместо подержанного является то, что он поставляется с расширенной гарантией, которая покрывает расходы на ремонт в течение первых лет владения.