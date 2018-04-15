Юная брестчанка: Не стройте завод под Брестом, детям здесь еще жить 15.04.2018, 21:02

Иллюстрационное фото

Еженедельно брестчане в знак протеста против строительства аккумуляторного завода выходят на площадь.

«Я люблю свой город. Я люблю природу. Я не хочу, чтобы строили аккумуляторный завод под Брестом. Не стройте его, пожалуйста – ведь детям здесь еще жить», — с такими словами во время прямой трансляции «Брестской газеты» с площади Ленина 15 апреля обратилась девочка (на видео этот момент на 44 мин 40 сек – прим.).

Днем на главной площади города в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Воскресные кормления голубей в знак протеста против появления данного производства под Брестом начались 5 марта и с тех пор повторяются еженедельно. Ранее участники несколько раз приносили на площадь черные шары с надписью «Жить» и пели одноименную песню, однако в последнее время они решили отказаться от этой идеи, чтобы их не обвинили в участии «в несанкционированном мероприятии».

Днем 15 апреля количество людей, вышедших покормить голубей, составило более 80 человек.

Накануне прошла пресс-конференция, во время которой активисты объявили сбор подписей под обращением к Лукашенко с просьбой отстранить от должностей руководство города Бреста, Брестского района и Брестской области из-за утраты к ним доверия. Как рассказали активисты, сбор будет вестись несколько недель. По их словам, они не ставят цель в несколько десятков тысяч подписей, как это было со сбором подписей против аккумуляторного завода — в этот раз будет достаточно порядка 6 тысяч подписей.

Инициативные группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом уже который месяц добиваются как минимум приостановления этой стройки. По их мнению, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и ведется с многочисленными нарушениями. Волнующие людей вопросы были изложены в обращении в администрацию Лукашенко, которое было передано вместе с собранными подписями. Ответить на них поручено комиссии, которая была создана по поручению премьер-министра, однако активисты сомневаются в том, что их услышат.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Айпауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. В конце марта суд в удовлетворении иска отказал.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Параллельно активисты пытаются добиться от местных властей разрешения на проведение митинга против строительства завода, но пока им это не удалось. Сейчас они ожидают ответа из горисполкома на очередную заявку.