Лукашенко поедет открывать посевную в Молдове

Лукашенко поедет открывать посевную в Молдове22
- 16.04.2018, 13:55
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Диктатор 18-19 апреля совершит официальный визит в Кишинев.
Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.
Переговоры Лукашенко с Президентом Игорем Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций.
Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.