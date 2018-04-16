закрыть
16 апреля 2018, понедельник, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко поедет открывать посевную в Молдове

22
  • 16.04.2018, 13:55
  • 1,955
Фото: onliner.by

Диктатор 18-19 апреля совершит официальный визит в Кишинев.

Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.

Переговоры Лукашенко с Президентом Игорем Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.


популярное за неделю

Мнение

Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму Дмитрий Бондаренко
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип