Лукашенко поедет открывать посевную в Молдове 22 16.04.2018, 13:55

1,955

Фото: onliner.by

Диктатор 18-19 апреля совершит официальный визит в Кишинев.

Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.

Переговоры Лукашенко с Президентом Игорем Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.