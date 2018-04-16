Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике 16.04.2018, 15:17

Белорусские грации успешно выступили в итальянском Пезаро.

Две медали выиграли белорусские грации на втором этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БелТА.

Команда в групповых упражнениях в составе Анны Гайдукевич, Лолиты Мацкевич, Дианы Мисюченко, Анны Швайбы и Анастасии Рыбаковой заняла второе место в многоборье — 37,600 балла. Первенствовали в этом виде гимнастки Италии — 40,550, россиянки заняли третье место — 37,400.

В индивидуальных выступлениях бронзовым призером в упражнении с мячом стала белоруска Анастасия Салос — 18,350. Первое место у Дины Авериной из России — 19,900.

В упражнении с обручем Анастасия Салос стала четвертой, в шаге от пьедестала по итогам выступлении с лентой остановилась другая белоруска Екатерина Галкина.

Следующие этапы Кубка мира по художественной гимнастике состоятся в Ташкенте (20−22 апреля) и Баку (27−29 апреля). В августе текущего года один из этапов турнира примет Минск.