В Беларуси отмечают Радуницу 17.04.2018, 7:32

На девятый день после Пасхи православные белорусы поминают предков.

В одних местах в Беларуси на кладбище собираются в первый четверг после Пасхи — «Навский четверг», т.е. «четверг умерших», от старого слова «навец», т.е. «покойник»). В других же — через неделю после Пасхи («Проводное воскресение», или «Навская Пасха»). Но в основном, на кладбище принято приходить на Радуницу — 9-й день после Пасхи, пишет nn.by.

Само название Радуница очень древнее. Нет единого мнения о его происхождении. Казалось бы, значение слова лежит на поверхности.

Так, долгое время его этимологию выводили то от «радоваться», то от «род». «Род» — ясно, почему. А в пользу «радостной» теории свидетельствовало то, что с принятием христианства Радуница стала «Пасхой умерших»: днем, пронизанным надеждой на воскресение и вечную жизнь. Однако многие ученые считают подобное объяснение поверхностным.

Радовница в Борисовском районе. Фото Сергея Гудилина.

Более научным ключом к толкованию слова считаются литовские слова: raudá — «плач с голошением» и raudìnė — «молитва с плачем и голошением». Сравните, как эти слова напоминают славянское «рыдания».

Сам обряд поминовения предков после Пасхи у белорусов идентичен с литовским. А распространенность названия «Радуница» к югу от Беларуси, например в Украине, уменьшается.

Выходным днем Радуница стала после обретения независимости, в 1991-м. В России, Польше и Украине этот день рабочий.

Радовница. «Могілкі» в Брестском районе.

На кладбище могилы приводят в порядок заранее: в день поминовения должно быть уже чисто.

Многие белорусы любят принести на кладбище спиртное и закуску, на могиле оставляют полную рюмку, пасхальные яйца. Церковь не одобряет этот обычай, утверждая, что главное для покойника — молитва ближних.

Обряд поминовения усопших берет начало еще в дохристианскую пору и сегодня остается одним из самых живых.

Ежегодно кладбище перед Радуницей и в этот день посещают миллионы людей.