В Японии нашли «бесконечные» запасы редкоземельных минералов 6 17.04.2018, 8:06

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Отложение, обнаруженное на территории японского острова Минамитори, содержит больше 16 млн тонн ценных элементов.

Ученые обнаружили у побережья Японии месторождение редкоземельных минералов, которое могло бы обеспечить мир на протяжении веков. Об этом говорится в отчете, обнародованном в издании Nature.

По данным исследователей, месторождение на острове Минамитори содержит 16 млн тонн ценных металлов. Редкоземельные минералы широко используются в производстве, начиная от аккумуляторов смартфонов до электромобилей.

Эти металлы редко встречаются в земной коре, однако они редко сгруппированы рядом.

В настоящее время существует лишь несколько экономически жизнеспособных районов, где можно добывать редкоземельные элементы. В течение десятилетий Китай жестко контролировал большую часть мировых запасов этих полезных ископаемых, из-за чего японским производителям электроники приходилось опираться на цены, установленные соседом.

В исследовании говорится, что обнаруженное месторождение позволит обеспечить мир такими металлами «практически на бесконечной основе».

Остров Минамитори находится примерно в 1150 км к юго-востоку от Токио. Он находится в экономической зоне Японии, поэтому японцы имеют на месторождение исключительные права.

Единственное, что пока удерживает Японию от использования недавно обнаруженного месторождения, – проблема, связанная с извлечением ценных элементов.