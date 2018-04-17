Никол Пашинян: Мы показали, что наш народ – борющийся и побеждающий 2 17.04.2018, 8:30

Лидеры протестов в Армении призвали к общенациональной забастовке.

Вчера вечером в Евреване на площади Франции произошел многотысячный митинг, участники которого решили продолжить общенациональную акцию протеста с еще большим размахом, сообщает armtimes.com.

К митингующим присоединился один из лидеров протестов в Армении Никол Пашинян, который накануне был госпитализирован из-за травм, полученных при столкновениях с полицией.

«Сегодня был удачный день, потому что мы заткнули рты всем тем, кто считал, что армянский народ – смиряющийся народ, мы показали, что наш народ – борющийся, побеждающий народ», - заявил Никол Пашинян.

«С утра все наши действия были успешными, тысячи граждан на машинах и пешком перекрывали улицы, показали, что терпеть не могут Сержа Саргсяна, что это не диктатура, а Республика Армения, и все. Большинство РПА собираются провозгласить Саргсяна премьер-министром, завтра на 12 запланировано заседание НС, что мы будем делать? Мы завтра должны провести акцию «перерой дорогу» в еще больших масштабах и перекрыть все входы к Национальному собранию. Проспект Баграмяна закрыт нами и полицией, я хочу, чтобы мы проанализировали, какие есть пути, чтобы добраться до НС.

Сколько бы ни продолжались действия, независимо от этого, завтра опять в 8:15 начнутся все те же действия, и должно быть закрыто еще больше дорог, продолжится успешная акция в метрополитене… для меня нет закрытых дверей, несмотря на раны и кровотечение, я прошел колючую проволоку, меня невозможно остановить, надо будет – снова пройду.

Серж Саргсян и Республиканская партия не должны оставаться у власти, потому что они пьют биологическую кровь этого народа, все отчаиваются и обессиливают, с этой мыслью согласны все. Поэтому завтра на улицы должны выйти все, перекрыть улицы, объявить забастовку, заблокировать все дороги, ведущие в Национальное собрание, и все, что возможно, чтобы не допустить проведения этого злополучного заседания», - завершил свое выступление Никол Пашинян.