Кисляк: Борьба против строительства завода под Брестом вышла на новый уровень 1 17.04.2018, 15:15

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Инициативная группа против строительства аккумуляторного завода получила от властей циничный ответ.

Инициативная группа против строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр» получила ответ на свое обращение в администрацию Лукашенко, которое было направлено в конце февраля, пишет «Брестская газета».

По поручению совета министров была создана правительственная комиссия, работу которой координировало Министерство природы и охраны окружающей среды.

Его глава министр Андрей Худык сообщил, что органы госуправления «сделают все», чтобы не было «нарушений законодательства» при строительстве и эксплуатации аккумуляторного завода. Что касается самих ответов на вопросы, поднятых активистами, по мнению правозащитника Романа Кисляка комиссия просто обобщила отписки, которые инициативная группа получала ранее.

«Ответ циничный! Кратко суть его в следующем: идите вы подальше с вашей проблемой, все там хорошо. Фактически мнение жителей Брестского региона правительственная комиссия во главе с Министерством природы проигнорировало. Она стала на сторону этого нечистоплотного бизнеса и местных властей, которые ранее давали вот эти ответы, а точнее — отписки», — прокомментировал правозащитник.

Тем не менее, борьба против строительства данного завода продолжается. По мнению Кисляка, после этого ответа она вышла на новый уровень.

«Этот ответ будет обжалован Лукашенко. Мы обязательно укажем, что правительственная комиссия стала на сторону местных чиновников. И это будет не обращение, не заявление, а именно жалоба, которую будет рассматривать администрация Лукашенко. Если же она не удовлетворит наши жалобы, то тогда эти и еще ряд вопросов мы поднимем на международном уровне», — заключил правозащитник.

6 апреля в Бресте возобновился сбор подписей против строительства завода. Собранные подписи вместе с почти 38 тысячами собранными ранее будут приложены к жалобе.

Напомним, с начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в администрацию диктатора.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.