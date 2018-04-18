Шесть неожиданных хобби мировых правителей 4 18.04.2018, 9:05

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Жизнь королевских особ большинству людей кажется особенной.

Однако у глав государств также имеются хобби и увлечения. EtCetera узнавал, чем мировые правители занимаются в свободное время.

ЛЕТНОЕ ДЕЛО. Король Нидерландов Виллем-Александр

Нынешний правитель Нидерландов уже более 20 лет инкогнито работает пилотом на пассажирских авиалиниях. Монарх летает в качестве второго пилота на рейсах KLM, и пассажиры иногда узнают его голос. Виллем-Александр говорит, что если бы он не родился в королевской семье, то хотел бы управлять большим пассажирским самолетом, например, Boeing 747. Монарх подчеркивает, что хобби, которым для него является пилотирование, должно быть у любого человека.

ЖИВОПИСЬ. Королева Дании Маргрете II

Королева Дании, которая вступила на престол в возрасте 31 года, увлекается рисованием и вышивкой. Ее авторству принадлежит цикл иллюстраций для романа «Властелин колец», эскизы для почтовых марок, костюмы и декорации для многих театральных постановок. Личные выставки королевской особы проводятся не только у нее на родине, но и по всему миру. В своем новогоднем обращении королева, которой сейчас исполнилось 75 лет, посоветовала подданным не стесняться занятий, которые могут казаться окружающим бессмысленными, если они приносят радость.

ЯХТИНГ. Король Норвегии Харальд V

Страстью норвежского монарха Харальда V является парусный спорт. В его послужном списке участие в нескольких Олимпийских играх, а также в мировых и европейских чемпионатах. Монарх получил золото на чемпионате мира в составе сборной Норвегии в 1987 году. А в 2017 году король снова принял участие в чемпионате мира по парусному спорту уже в возрасте 80 лет. Любовь к яхтингу передалась Харальду от отца – Улафа V, который в 1928 году стал олимпийским чемпионом.

КИНЕМАТОГРАФ. Король Иордании Абдалла II

В 1995 году нынешний правитель Иордании сыграл роль в культовом сериале «Звездный путь», а также принимал участие в съемках других фильмов, сериалов и ТВ-шоу. При правлении Абдаллы II в Иордании было учреждено королевское сообщество кинематографистов и институт кинематографических искусств, а в 2016 году впервые в истории на «Оскар» был номинирован фильм производства Иордании. Кроме того, Абдалла II – квалифицированный водолаз, парашютист и пилот. Король увлекается авторалли, коллекционирует оружие и является большим знатоком японской кухни.

МУЗЫКА. Папа Римский

Папа Римский Франциск, спустя два года после своего избрания, в 2015 году, выпустил музыкальный рок-альбом. В альбом вошли 11 треков, на которых в сопровождении рок-музыки звучат библейские проповеди Папы Римского, призывающие к сохранению мира на земле. Идея создания альбома принадлежит Джулио Нерони, который ранее уже выпускал проповеди Иоанна Павла II и Бенедикта XVI в музыкальном обрамлении. Понтифик активно пользуется интернетом, и имеет аккаунты в популярных соцсетях Инстаграм и Твиттер.

БЛОГГИНГ. Президент Индонезии Джоко Видодо

Глава Индонезии с 2015 года ведет свой YouTube-канал, на котором публикует ролики как официального, так и неофициального характера. Президент уже имеет более 100 тыс. подписчиков. Недавно за это достижение он получил награду YouTube Play Button.

Также президент имеет аккаунты в социальных сетях. Например, на президентский аккаунт в Инстаграм подписано более 3 млн человек. Возможно, именно активность в сети способствует высокой популярности индонезийского президента, которой дали название «эффект ДжокоВи».