Мать Коржича: Выводы следствия – чистой воды вранье 5 20.04.2018, 10:45

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Александр Коржич

Разговор Светланы Коржич с независимыми журналистами оборвали на полуслове.

Связанные ноги, рубашка на голове, избитое тело – по информации следственного комитета, именно так должен выглядеть самоубийца. Следственный комитет считает, что 21-летнего Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах под Борисовом, довели до самоубийства. Интересно, что версию суицида с самого начала отстаивало Министерство обороны.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич дала интервью журналистам «Белсата».

В эфире телеканала она заявила:

«Официальные выводы следствия – это самая натуральная ложь. Потому что то, что говорили – мне люди приходят и рассказывают, я была на работе – это чистой воды неправда. Это расследование можно было провести в очень-очень короткие сроки. Даже по тем банковским карточкам, которые были у моего сына, по банковской карточке «Приорбанка» можно было в течение месяца просмотреть, кто забирал деньги. Там были не 20 и не 30 рублей, как утверждают, а там были конкретные суммы — Сашина зарплата, 500 рублей, я высылала ему по 50 рублей, не по 5 рублей, как сказал начальник учебного центра Чернецкий. И куда шли эти деньги, спросить бы у них. На мой вопрос, когда мы приехали в воинскую часть за телом Саши… (после этих слов связь со Светланой Коржич оборвалась)».