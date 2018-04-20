Рейтинг силы паспортов: Белорусский между южноафриканским и кабовердийским 4 20.04.2018, 15:45

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Беларусь расположилась на 92-м месте из 209.

Беларусь заняла 92-ю строчку в Индексе гражданств мира. Всего исследователи компании The Henley & Partners проанализировали гражданства 209 стран. Они изучили как масштаб экономики каждого государства, так и возможность свободно выезжать в другие страны. Всего — 7 факторов, чтобы выяснить, паспорт какой страны дает его обладателям наилучшие преимущества, пишет tut.by.

При составлении рейтинга учитывали внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность) и внешние (безвизовый доступ в другие страны, возможность жить или работать там без визы).

Составители пришли к выводу, что паспорт экономически успешных стран не всегда гарантирует его обладателям лучшие условия. Например, Китай занял в рейтинге только 59-е место.

Первое место досталось Франции, а на втором оказалась Германия — лидер прошлых лет. Как напоминает издание «Коммерсантъ», французский паспорт позволяет посещать без визы 173 страны и территории (во многом за счет французских заморских территорий, которые не считаются частью ЕС, но доступны для посещения и проживания французам).

В первую десятку также вошли Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия и Швейцария. По мнению составителей рейтинга, именно гражданство этих стран иметь лучше всего.

«Страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции в экономику страны, традиционно занимают высокие позиции в рейтинге. Среди них наибольшей ценностью обладает гражданство Австрии (10-е место). Мальта занимает 23-е место, следом расположился Кипр. Среди карибских стран с инвестиционными программами самое высокое место в рейтинге занимает Антигуа и Барбуда — 56-е место», — пояснили составители рейтинга.

За европейскими странами в рейтинге следует США — 27-е место. Лучший показатель среди стран СНГ у России (63-е место). Украина, Грузия и Молдова показали максимальный прирост по сравнению с прошлым годом, причина — в получении «безвиза» для Шенгенской зоны (80-е, 84-е и 73-е места соответственно).

Беларусь расположилась на 92-м месте из 209, таким образом ее показатели относятся к «средней категории».