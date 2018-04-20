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Невзоров: В гербе Зимбабве сконцентрированы все основные «скрепы» РФ

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  • 20.04.2018, 15:48
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Не пора ли России сменить государственную символику?

По мнению известного российского публициста Александра Невзорова, герб Зимбабве подходит России гораздо больше, чем двуглавый орел.

«Присмотритесь к гербу Зимбабве внимательно. Там есть звезда, там есть козлы, там есть тельняшка, там есть кулич, там есть калашников. Там есть все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия. Так что может быть попросить зимбабвийцев одолжить на время герб», - отмечает публицист в своем Instagram.


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