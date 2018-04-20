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Убыток «Белшины» вырос в 65 раз

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  • 20.04.2018, 17:38
Фото: tut.by

Чистый убыток предприятия составляет более 274 миллионов.

Чистый убыток ОАО «Белшина» в 2017 году вырос без малого в 65 раз до 274,17 млн. рублей. Как сообщает belmarket.by, такая информация содержится в годовом отчете компании, опубликованном на Едином портале финансового рынка.

Решающее влияние на финансовые результаты предприятия оказали убытки от курсовых разниц. Они составили 357,4 млн. рублей. В предыдущие годы предприятии могли не учитывать курсовые разницы по указу Лукашенко. Однако их все-таки пришлось зафиксировать в 2017-м.


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